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В российском прокате будет больше американских фильмов

Сегодня в 08:55
Фото: Krists Luhaers/Unsplash

До конца 2025 года в российский прокат официально выйдут как минимум 42 американских фильма. Об этом сообщают «Известия».

Две недели назад в графике премьер было около 35 релизов из США. Среди главных новинок ― боевик «Балерина» из вселенной «Джон Уик», хоррор «Обезьяна» Осгуда Перкинса по одноименному рассказу Стивена Кинга, «Шоугерл» с Памелой Андерсон, вторая часть «Горизонтов» Кевина Костнера, «Под огнем» Алекса Гарленда.

В марте в российский прокат выйдет триллер Мела Гибсона «Особо опасный пассажир» с Марком Уолбергом, а в мае ― семейное фэнтези «Очи» с Уиллемом Дефо, Эмили Уотсон и Финном Вольфхардом.

По словам источника «Известий», российские кинокомпании заключили еще ряд сделок по зарубежным фильмам. Сколько из них американских, станет известно в ближайшие недели.

Российские дистрибьюторы не исключают скорое возвращение голливудских студий в связи с потеплением отношений России и США.

«Те, кто ушел, имеют возможность вернуться в любой момент, и возобновление политических контактов между Россией и США может создать для этого условия. В целом многие российские зрители хотели бы возвращения иностранного контента, но надо понимать, что уже после ухода студий в России довольно существенно поменялось и продолжает меняться регулирование информационной среды, в том числе в части защиты традиционных ценностей. Так что если контент вернется, то не весь», ― отметил гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.

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