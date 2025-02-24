В российском прокате будет больше американских фильмов

«Те, кто ушел, имеют возможность вернуться в любой момент, и возобновление политических контактов между Россией и США может создать для этого условия. В целом многие российские зрители хотели бы возвращения иностранного контента, но надо понимать, что уже после ухода студий в России довольно существенно поменялось и продолжает меняться регулирование информационной среды, в том числе в части защиты традиционных ценностей. Так что если контент вернется, то не весь», ― отметил гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.