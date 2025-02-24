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Посетитель «Ласточкина гнезда» сбросил с обрыва кошку Мусю, которая прожила там 10 лет

Сегодня в 08:11
Кошка Муся. Фото: Владислав Канунов/VK

Полиция Ялты задержала мужчину, который выбросил кошку Мусю со смотровой площадки «Ласточкиного гнезда». Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Злоумышленником оказался 24-летний уроженец Петербурга, его доставили в городской отдел МВД. Полицейским свой поступок он объяснил тем, что кошка «начала сопротивляться, вырываться», ей не понравилось, что ее взяли на руки. На уточняющий вопрос, почему бы просто не опустить животное обратно на землю, мужчина не смог ответить.

Как отмечает Baza, кошка Муся жила на территории «Ласточкина гнезда» около 10 лет и была местной достопримечательностью.

По данным телеграм-канала, петербуржец, выбросивший кошку, приехал в «Ласточкино гнездо» утром 23 февраля. Судя по камерам наблюдения, он сперва погладил кошку, а когда увидел, что за ним никто не наблюдает, отнес животное на смотровую площадку и выкинул его.

Живодеру грозит до четырех лет лишения свободы по статье 245 УК (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий или просто из хулиганских или корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье).

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