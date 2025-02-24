Посетитель «Ласточкина гнезда» сбросил с обрыва кошку Мусю, которая прожила там 10 лет

Злоумышленником оказался 24-летний уроженец Петербурга, его доставили в городской отдел МВД. Полицейским свой поступок он объяснил тем, что кошка «начала сопротивляться, вырываться», ей не понравилось, что ее взяли на руки. На уточняющий вопрос, почему бы просто не опустить животное обратно на землю, мужчина не смог ответить.