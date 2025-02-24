Кейт Хадсон жалеет, что не смогла исполнить главную роль в фильме «Дьявол носит Prada»

Кейт Хадсон («Как отделаться от парня за 10 дней») рассказала, что отказалась от главной роли в фильме «Дьявол носит Prada» из‑за конфликта в расписании.
Во время интервью журналу Capital Breakfast актрису спросили, о какой роли она больше всего сожалеет, отказавшись от нее, и она сразу же упомянула трагикомедию 2006 года.
Перед тем как Энн Хэтэуэй получила роль начинающей журналистки Энди Сакс в экранизации романа Лорен Вайсбергер 2003 года, режиссер Дэвид Фрэнкел встречался с Рейчел МакАдамс, Скарлетт Йоханссон, Натали Портман, Кирстен Данст и Хадсон.
«Это был неудачный выбор. Все зависело от времени, это была одна из тех ситуаций, когда я не могла этого сделать, и я должна была это сделать, но я этого не сделала», — сказала актриса.
«Дьявол носит Prada» стал кассовым хитом, собрав 327 млн долларов и заработав два «Оскара». До сих пор остается одной из самых знаковых ролей Хэтэуэй. Ранее актриса рассказала на шоу «RuPaul’s Drag Race», что она была девятой кандидатурой на роль Сакс. «Я была девятой в списке на роль в „Дьявол носит Prada“, — сказала она. — Но я получила ее! Держись, никогда не сдавайся».