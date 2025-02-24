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За год импортное вино подорожало на 40%

Сегодня в 07:09
Фото: Денис Воронин/Агентство «Москва»

Импортное вино подорожало в России примерно на 40% с февраля 2024-го по февраль 2025 года. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на виноторговую компанию Fort.

Сильнее всего цены выросли на вино из недружественных стран, ставка на которое увеличилась с 20% до 25%, но не менее 2 долларов за 1 литр. По словам исполнительного директора Fort Александра Липилина, в России почти не осталось зарубежных вин дешевле 1000 рублей за бутылку.

Эксперты связывают подорожание не только с ростом акцизов, но также с проблемами с трансграничными платежами и изменением курса рубля.

Импорт в Россию вин из Евросоюза сократился за 2024 год на треть, до 160,6 тыс. тонн, или 532 млн евро, следует из данных Евростата. Российские импортеры начали наращивать поставки продукции из тех стран, в отношении которых не действуют заградительные пошлины.

Fort в прошлом году увеличила на 30% поставки из Чили, Аргентины и ЮАР, ставка на ввоз вин из которых составляет 12,5%. В компании также начали работать с винами из Турции, Греции, Сирии, с Кипра.

На фоне роста цен на импортное вино российские виноделы тоже думают повышать цены либо уже повысили их в конце прошлого года. В целом речь идет о росте на 9–12%. Среди причин участники рынка называют наличие импортного оборудования, которое в текущих условиях трудно ремонтировать и модернизировать.

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