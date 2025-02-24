За год импортное вино подорожало на 40%

Сильнее всего цены выросли на вино из недружественных стран, ставка на которое увеличилась с 20% до 25%, но не менее 2 долларов за 1 литр. По словам исполнительного директора Fort Александра Липилина, в России почти не осталось зарубежных вин дешевле 1000 рублей за бутылку.