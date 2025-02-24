Организатора убийства Pop Smoke приговорили к 29 годам тюрьмы. Он признал себя виновным

Организатор убийства рэпера Pop Smoke Кори Уокер приговорен к 29 годам тюрьмы.
Приговор был вынесен через две недели после того, как он признал себя виновным в непредумышленном убийстве и ограблении с применением оружия и участии в банде.
Rolling Stone подчеркивает, что Уокер выглядел «глубоко раскаявшимся» и принес извинения семье покойного рэпера.
«Несмотря на то что семьи Джексона [настоящее имя Pop Smoke] сегодня нет в зале суда, я хотел бы искренне извиниться за свои непростительные действия, хотя нет таких извинений, которые могли бы компенсировать чью-то смерть», — сказал он.
Уокер с несовершеннолетними сообщниками спланировали преступление, чтобы украсть у Pop Smoke золотую цепочку и часы с бриллиантами, которые рэпер показал в соцсетях накануне убийства. Преступникам удалось найти арендованный рэпером на Airbnb дом, поскольку Pop Smoke случайно засветил в соцсетях его адрес.
Сам Уокер не заходил в дом, а оставался в машине. Рэпер оказал сопротивление нападавшим, но был застрелен 15-летним подростком. Адвокат убийцы рассказывала, что он родился в тюрьме, когда его мать находилась в заключении, и что его окружение повлияло на него так, что он стал ассоциировать себя с бандами.