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«Конклав», «Убийства в одном здании» и «Сегун»: названы победители SAG Awards 2025

Сегодня в 05:55
Фото: FilmNation Entertainment

Гильдия актеров (SAG) объявила победителей премии. 31-я церемония прошла в Лос-Анджелесе.

Главный приз за лучший каст получила драма «Конклав» с Рэйфом Файнсом, Стэнли Туччи, Джоном Литгоу и Изабеллой Росселлини. В категории «Лучший актер второго плана» уже по традиции Юру Борисова обошел Киран Калкин (за «Настоящую боль»).

Список победителей SAG Awards 2025

  • Лучший актерский состав в фильме: «Конклав»
  • Лучшая женская роль: Деми Мур («Субстанция»)
  • Лучшая мужская роль: Тимоте Шаламе («Боб Дилан: Никому не известный»)
  • Лучший актер второго плана: Киран Калкин («Настоящая боль»)
  • Лучшая актриса второго плана: Зои Салдана («Эмилия Перес»)
  • Лучший каскадерский состав в фильме: «Каскадеры»
  • Лучший актерский состав в драматическом сериале: «Сегун»
  • Лучший актер в драматическом сериале: Хироюки Санада («Сегун»)
  • Лучшая актриса в драматическом сериале: Анна Саваи («Сегун»)
  • Лучшая актриса в комедийном сериале: Джин Смарт («Хитрости»)
  • Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме: Джессика Ганнинг («Олененок»)
  • Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме: Колин Фаррелл («Пингвин»)
  • Почетная премия за карьерные достижения: Джейн Фонда
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