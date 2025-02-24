«Конклав», «Убийства в одном здании» и «Сегун»: названы победители SAG Awards 2025

Гильдия актеров (SAG) объявила победителей премии. 31-я церемония прошла в Лос-Анджелесе.
Главный приз за лучший каст получила драма «Конклав» с Рэйфом Файнсом, Стэнли Туччи, Джоном Литгоу и Изабеллой Росселлини. В категории «Лучший актер второго плана» уже по традиции Юру Борисова обошел Киран Калкин (за «Настоящую боль»).
Список победителей SAG Awards 2025
- Лучший актерский состав в фильме: «Конклав»
- Лучшая женская роль: Деми Мур («Субстанция»)
- Лучшая мужская роль: Тимоте Шаламе («Боб Дилан: Никому не известный»)
- Лучший актер второго плана: Киран Калкин («Настоящая боль»)
- Лучшая актриса второго плана: Зои Салдана («Эмилия Перес»)
- Лучший каскадерский состав в фильме: «Каскадеры»
- Лучший актерский состав в драматическом сериале: «Сегун»
- Лучший актер в драматическом сериале: Хироюки Санада («Сегун»)
- Лучшая актриса в драматическом сериале: Анна Саваи («Сегун»)
- Лучшая актриса в комедийном сериале: Джин Смарт («Хитрости»)
- Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме: Джессика Ганнинг («Олененок»)
- Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме: Колин Фаррелл («Пингвин»)
- Почетная премия за карьерные достижения: Джейн Фонда