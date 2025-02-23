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Сотни фанатов Pitbull пришли на его концерт с накладными лысинами

Сегодня в 17:04
Фото: @leeaaronbyrne

Сотни поклонников Pitbull пришли в накладных лысинах на его концерт в Лондоне. Об этом пишет NME.

Фанаты, одетые в стиле артиста — с гладкими головами, в авиаторах, белых футболках и кожаных куртках, — стали главным трендом единственного британского шоу в рамках европейского этапа тура «Party After Dark Tour». Вместе с Pitbull на сцену вышел Lil Jon, но внимание досталось публике.

На записях с O2 Arena видно, как «облысевшие» меломаны толпами едут в метро, собираются у входа, кучкуются на танцполе и отрываются под песни.

Во время выступления 44-летний рэпер поблагодарил фанатов за креатив: «Особая благодарность всем, кто пришел сегодня в лысинах. Это потрясающе видеть и чувствовать. Надеюсь, когда вы их надеваете, то ощущаете то же, что и я: кайфуете от жизни каждый долбаный день!»

Аналогичный флешмоб слушатели американского артиста устроили и на выступлении в Дублине. Следом музыкант собирается выступить во Франции — вероятно, и там его ждет море лысин.

На минувшей неделе Дрейк подарил фанату 20 тыс. долларов после игры в «Камень, ножницы, бумагу». Правда, рэпер в ней не проиграл, а победил — аж четыре раза.

Иван Ургант анонсировал концертный тур в формате «Вечернего Урганта». Шоу пройдут в пяти городах — Хайфе, Тель-Авиве, Ереване, Тбилиси и Ташкенте.

В каждом городе команда Урганта обещает «новую программу, новых гостей и новую музыку». Концерты «Живой Ургант» запланированы на вторую половину апреля.

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