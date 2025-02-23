Сотни фанатов Pitbull пришли на его концерт с накладными лысинами

Во время выступления 44-летний рэпер поблагодарил фанатов за креатив: «Особая благодарность всем, кто пришел сегодня в лысинах. Это потрясающе видеть и чувствовать. Надеюсь, когда вы их надеваете, то ощущаете то же, что и я: кайфуете от жизни каждый долбаный день!»