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Хидео Кодзима посмотрел нового «Капитана Америку» и ничего не понял

Сегодня в 16:30
Фото: @HIDEO_KOJIMA_EN / X

Геймдиректор Хидео Кодзима остался в недоумении после просмотра «Капитана Америки: Новый мир». Об этом он написал в своем твиттере.

Ради новой картины в киновслеленной Marvel создатель Death Stranding даже пришел в кинотеатр IMAX, но погружение не помогло разобраться в сюжетных поворотах.

«Смутно помню, как Сэм получил щит в „Финале Мстителей“, но когда он официально стал Капитаном? Может, я пропустил сериал „Сокол и Зимний солдат“?», — задался вопросом японец.

Также загадкой для него осталась судьба команды Мстителей, пересобрать которых герою Энтони Маки предлагает президент Росс. Американского лидера в фильме играет Харрисон Форд.

«И что за реорганизация Мстителей? Это как‑то связано с трейлером „Громовержцев“?», — недоумевал Кодзима.

Кинокритики тоже не были впечатлены новейшим боевиком про американского супергероя. Средние оценки «Нового мира» находятся на уровне худших картин Marvel.

Рейтинг фильма на Rotten Tomatoes составляет 49% на основе 300 рецензий. Баллы на Metacritic выглядят еще грустнее: 42 из 100 на основе 56 отзывов критиков.

Один из журналистов в разгромной рецензии назвал фильм «безыдейным и дешевым зрелищем» и говорит, что от ленты «воняет слабостью».

Тем не менее, его мировые сборы добрались до 289 млн долларов за две недели в мировом прокате. Ожидается, что лента хотя бы сможет отбить свой бюджет.

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