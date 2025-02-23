Киану Ривз: В DC Studios одобрили разработку сценария «Константина-2»

Исполнитель главной роли не стал раскрывать всех подробностей, но отметил, что действие нового фильма развернется в той же мрачной вселенной, что и в оригинале. «Мы не будем отходить от первой части. Однако Джона Константина ждут новые мучения», — добавил Ривз.