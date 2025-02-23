Киану Ривз: В DC Studios одобрили разработку сценария «Константина-2»

В DC Studios Джеймса Ганна ждут сценарий «Константина-2». Об этом Киану Ривз сообщил изданию Inverse.
«Мы уже больше 10 лет пытаемся сделать сиквел. Недавно мы собрали историю и запитчили ее DC Studios. Они дали добро. Так что теперь мы попробуем написать сценарий», — сказал актер.
Исполнитель главной роли не стал раскрывать всех подробностей, но отметил, что действие нового фильма развернется в той же мрачной вселенной, что и в оригинале. «Мы не будем отходить от первой части. Однако Джона Константина ждут новые мучения», — добавил Ривз.
На минувшей неделе актер поведал, что работает над сюжетом вместе с режиссером оригинальной ленты Фрэнсисом Лоренсом и сценаристом Акивой Голдсманом. У трио есть «захватывающие идеи», и они близки к рабочему варианту.
Лоренс связал возрождение интереса к сиквелу с растущим культовым статусом оригинала и преданностью фанатов: «Именно их поддержка и страсть Киану заставили студию пересмотреть решение».
Один вариант сценария был готов в сентябре прошлого года, говорил продюсер фильма Лоренцо ди Бонавентура.
К своей роли из фильма 2005 года, скорее всего, не вернется Тильда Суинтон. Актриса ничего не знала о планах коллег.