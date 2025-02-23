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Хакеры украли 1,5 млрд долларов у криптовалютной биржи. Возможно, это крупнейшая цифровая кража

Сегодня в 13:25
Фото: Sajad Nori/Unsplash

Неизвестные украли с криптовалютной биржи Bybit 1,5 млрд долларов. Разработчики обратились к «лучшим умам» в сфере кибербезопасности с просьбой помочь ей вернуть похищенное, сообщает The Guardian.

Базирующаяся в Дубае Bybit сообщила, что злоумышленники получил контроль над кошельком с Ethereum, одной из самых популярных цифровых валют после биткоина, и перевел средства на неизвестный адрес. Владельцы биржи поспешили предупредить клиентов, что их средства в безопасности, а деньги вернут владельцам, даже если их не удастся отнять у хакеров.

Генеральный директор Bybit Бен Чжоу заявил, что Bybit располагает активами клиентов на сумму 20 млрд долларов и сможет покрыть любые невозвращенные средства самостоятельно или за счет займов от партнеров. «Все активы клиентов обеспечены в соотношении 1 к 1, мы сможем покрыть убытки», — утверждает он.

Bybit пользуются более 60 млн клиентов по всему миру. Это вторая по объему торгов криптовалютная биржа в мире. После сообщений о взломе она столкнулась с массовыми выводом средств — более 350 000 запросов, поэтому могут быть задержки, предупредил Чжоу. Цена Ethereum упала почти на 4%.

Bybit пообещала 10% от суммы, которую специалистам по кибербезопасности удастся вернуть от злоумышленников. Если получится вернуть все 1,5 млрд долларов, то они получат 140 млн.

Как пишет The Guardian, в краже подозревают северокорейских государственных хакеров и группу Lazarus в частности, которых обвиняли в предыдущих масштабных ограблениях, включая кражу 615 млн долларов из блокчейн-проекта Ronin Group в 2022 году.

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