Хакеры украли 1,5 млрд долларов у криптовалютной биржи. Возможно, это крупнейшая цифровая кража

Базирующаяся в Дубае Bybit сообщила, что злоумышленники получил контроль над кошельком с Ethereum, одной из самых популярных цифровых валют после биткоина, и перевел средства на неизвестный адрес. Владельцы биржи поспешили предупредить клиентов, что их средства в безопасности, а деньги вернут владельцам, даже если их не удастся отнять у хакеров.