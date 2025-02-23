Джордж Клуни стесняется своей роли Бэтмена в «Бэтмене и Робине» Джоэла Шумахера. Об этом актер рассказал The New York Times.
«Мой сын обожает Бэтмена. Как‑то раз я сказал ему, что вообще-то играл Бэтмена. Он ответил, что такого быть не может. Он прав — я и сам в это не сильно верю», — пошутил Клуни.
Cейчас актер готовится к появлению в спектакле «Доброй ночи и удачи» на сцене Бродвея, и для роли ему приходится закрашивать седые волосы.
«Моя жена меня возненавидит, потому что ничто не старит так, как мужчина, который закрашивает седину. Наверняка дети будут смеяться надо мной», — говорит актер.
Артист не скрывает, что считает картину 1997 года своей худшей работой. В 2018 году он говорил, что согласился появиться в костюме Темного Рыцаря лишь из необходимости: «Я был актером, которому была нужна работа. Когда тот фильм провалился с креативной точки зрения, я понял, что мне нужно иметь больше контроля над процессом и не только над ролью».
Этой осенью Клуни должен появиться в картине «Джей Келли». Это новый проект режиссера Ноа Баумбаха, и в нем участвуют Адам Сэндлер, Лора Дерн и Грета Гервиг, а релиз ожидается на Netflix.
Продюсерская компания Клуни также работает над «Четырнадцатью друзьями Оушена». Они провели переговоры с режиссером «Дэдпула-2» Дэвидом Литчем. Ожидается, что к роли вернется и Брэд Питт.