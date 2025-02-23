Артист не скрывает, что считает картину 1997 года своей худшей работой. В 2018 году он говорил, что согласился появиться в костюме Темного Рыцаря лишь из необходимости: «Я был актером, которому была нужна работа. Когда тот фильм провалился с креативной точки зрения, я понял, что мне нужно иметь больше контроля над процессом и не только над ролью».