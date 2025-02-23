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В Афганистане возобновило вещание радио для женщин

Сегодня в 11:52
Фото: Naadir Shahul/Unsplash

Радиостанция для женщин в Афганистане возобновила вещание после снятие запрета «Талибаном»*. Об этом сообщает Associated Press.

Радио Begum появилось в эфире 8 марта 2021 года, за пять месяцев до прихода к власти талибов. Вещание запретили после обвинений в сотрудничестве с зарубежным СМИ, название которого не раскрывалось.

Радиостанция Begum и одноименный телеканал вещают из Франции. Над контентом работают афганки. Они ведут программы о психологии, здоровье, питании и воспитании детей, а также ведут уроки по школьной программе для седьмых классов и старше. «Талибан» запретили получение образования женщинам и девочкам после шестого класса.

Министерство информации и культуры Афганистана сообщило, что Begum «неоднократно обращалось» с просьбой возобновить работу и что запрет сняли после того, как станция взяла на себя обязательства перед властями. Там пообещали вести эфир «в соответствии с принципами журналистики и правилами» страны и «избегать любых нарушений в будущем».

После прихода к власти талибов в 2021 году права женщин и девочек на образование, работу, поездки и появление в общественных местах были серьезно ограничены. В январе главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан запросил ордер на арест Ахундзады и главного судьи Афганистана на том основании, что преследование ими женщин и девочек расценивается как преступление против человечности.

* «Талибан» признан в РФ террористической организацией, его деятельность в стране запрещена.

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