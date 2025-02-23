В Афганистане возобновило вещание радио для женщин

Министерство информации и культуры Афганистана сообщило, что Begum «неоднократно обращалось» с просьбой возобновить работу и что запрет сняли после того, как станция взяла на себя обязательства перед властями. Там пообещали вести эфир «в соответствии с принципами журналистики и правилами» страны и «избегать любых нарушений в будущем».