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«Каспер», «Джуманджи» и «Круэлла» возглавили рейтинг зарубежных фильмов 2024 года на российском ТВ

Сегодня в 13:11
Фото: Ricardo IV Tamayo / Unsplash

В 2024 году доля иностранных фильмов в эфире российских телеканалов составила 30%. Отечественные и советские ленты заняли 70%. Об этом говорят результаты исследования Mediascope, которые опубликовал РБК.

Соотношение зарубежных и российских картин сохранилось на уровне 2023 года. В 2022-м пропорция была иной: 39% иностранных фильмов против 61% российских.

Анализ охватил 29 федеральных каналов, включая «Первый канал», НТВ, СТС и ТНТ, а также аудиторию старше 4 лет. Рейтинг топ-фильмов определялся по проценту зрителей, смотревших картину, и доле аудитории в момент трансляции.

Наиболее рейтинговыми зарубежными картинами у российских зрителей оказались «Каспер. Легенда возвращается» (рейтинг — 2,25%, доля аудитории — 7,8%), «Джуманджи: новый уровень» (рейтинг — 2,13%, доля — 8,4%) и «Круэлла» (рейтинг — 2,1%, доля — 9.3%).

Также в топ попали «Пираты Карибского моря. Мертвецы не рассказывают сказки», «Девять жизней», «Вечные», «Мстители: Финал», «Веном», «Послезавтра» и «Расправа».

Стоит отметить, что из списка исчез лидер 2022–2023 годов, франшиза «Один дома». В 2024 году у «Первого канала» истекла лицензия на его показ. Кроме того, в 2022 году Warner Bros. запретила показ фильмов про Гарри Поттера.

В топе российских картин лидировали «Чебурашка» (рейтинг — 10,2%, доля — 31,3%), «Конек-Горбунок» (рейтинг — 6,9%, доля 22,9%), «По щучьему велению» (рейтинг — 6,7%, доля — 22,2%). Все они выходили в период новогодних праздников.

У всех отечественных фильмов показатели просмотров были значительно выше, чем у иностранных, однако в эфир они выходили на наиболее востребованном у массовой аудитории телеканале «Россия 1».

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