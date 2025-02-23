В телеграме появились подарки в виде носков, которые можно дарить другим пользователям. Они появились 23 Февраля и, вероятно, отсылают к шутливой традиции в этот день дарить мужчинам носки.
Количество подарков ограничено. К моменту написания заметки продано 138,1 тыс. носков, еще 111,8 тыс. остались. Они продаются за 100 звезд (195,99 рублей). Таким образом, к этому моменту набор подарков принес разработчикам около 27 млн рублей, а при полной распродаже выручка составит почти 50 млн.
Точно так же в телеграме появлялись наборы подарков, приуроченные ко Дню святого Валентина. Набор из девяти подарков раскупили за несколько часов и принесли 5 млн долларов, рассказывал основатель мессенджера Павел Дуров.
Тем временем спрос на мужские носки в магазинах РФ вырос в преддверии 23 Февраля. Рост оказался больше, чем в прошлом году, в 3,5 раза.