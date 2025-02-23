В телеграме появились подарки в виде носков

Сегодня / 09:27
«Анора», «Настоящая боль» и «Олененок»: премия Independent Spirit Awards назвала победителей
Сегодня / 13:11
«Каспер», «Джуманджи» и «Круэлла» возглавили топ зарубежных фильмов на российском ТВ в 2024 году
Сегодня / 11:16
Режиссер «Ученика. Восхождение Трампа» — о домогательствах: «Жаль, что я причинил кому‑то неудобство»
Сегодня / 09:58
Новый альбом Рианны будет «неожиданным» и «некоммерческим»
Сегодня / 09:55
В РФ вырос спрос на мужские носки к 23 Февраля
Сегодня / 08:54
В США госслужащим приказали перечислить пять вещей, которые они сделали за неделю, иначе их уволят
Сегодня / 06:59
Здоровье папы римского находится в «критическом состоянии»
Сегодня / 06:06
Дональд Трамп поменял стол в своем кабинете после того, как сын Илона Маска вытер об него козявку
Вчера / 18:10
Триумфатором Берлинале стал норвежский фильм «Мечты (Секс, Любовь)»
Вчера / 16:55
Блейк Лайвли обвинила THR в сексизме из‑за обложки с Джастином Бальдони
Вчера / 15:21
Кортни Кардашьян выпустила жвачку для здоровья вагины
Вчера / 13:11
Джон Малкович — о «Фантастической четверке»: «Странные съемки. На площадке только экраны и краны»
Вчера / 11:55
Дрейк подарил фанату 20 тыс. долларов после игры в «Камень, ножницы, бумагу»
Вчера / 11:12
Doechii: «В школе меня сильно травили, я думала о том, чтобы покончить с собой»
Вчера / 10:52
Ситибанк простит долги тысяче клиентов перед уходом из РФ
Вчера / 09:58
Чат-бот Grok посоветовал казнить своего создателя Илона Маска. Теперь ему запрещены такие ответы
Вчера / 09:56
Рианна и A$AP Rocky назовут сына в честь адвоката, представлявшего рэпера на суде о стрельбе
Вчера / 08:58
Marvel хочет поставить продолжения «Это все Агата» и «Соколиного глаза»
Вчера / 08:22
«И вот это моя семья»: вышел трейлер драмы «Папа умер в субботу»
Вчера / 06:22
Режиссера «Ученик. Восхождение Трампа» обвинили в домогательствах
Вчера / 06:04
Джордж Мартин: «Ведутся разговоры о фильме по Elden Ring»
Вчера / 22:59
В России выпустят «Мармеладзе» — мармеладных мишек, похожих на Валерия Меладзе
Вчера / 22:07
Нина Добрев сыграет в экшн-триллере «Страна медведей» с Расселлом Кроу
Вчера / 21:20
Пол трансгендерной актрисы Хантер Шефер изменили в паспорте после победы Трампа на выборах
21 февраля / 20:29
Режиссером фильма о Глиноликом станет постановщик «Не говори никому» и «Женщина в черном»
21 февраля / 19:37
Леди Гага устроит бесплатный концерт на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро
21 февраля / 19:16
Режиссер «Зеленого фонаря» связал провал фильма с отказом от альтернативной концовки
21 февраля / 19:13
Мишель Уилльямс и Дейзи Эдгар-Джонс снимутся в фильме «Место в аду» Хлои Домон

В телеграме появились подарки в виде носков

Сегодня в 10:58
Фото: Marcos Rivas/Unsplash

В телеграме появились подарки в виде носков, которые можно дарить другим пользователям. Они появились 23 Февраля и, вероятно, отсылают к шутливой традиции в этот день дарить мужчинам носки.

Количество подарков ограничено. К моменту написания заметки продано 138,1 тыс. носков, еще 111,8 тыс. остались. Они продаются за 100 звезд (195,99 рублей). Таким образом, к этому моменту набор подарков принес разработчикам около 27 млн рублей, а при полной распродаже выручка составит почти 50 млн.

Точно так же в телеграме появлялись наборы подарков, приуроченные ко Дню святого Валентина. Набор из девяти подарков раскупили за несколько часов и принесли 5 млн долларов, рассказывал основатель мессенджера Павел Дуров.

Тем временем спрос на мужские носки в магазинах РФ вырос в преддверии 23 Февраля. Рост оказался больше, чем в прошлом году, в 3,5 раза.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами