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Режиссер «Ученика. Восхождение Трампа» — о домогательствах: «Жаль, что я причинил кому‑то неудобство»

Сегодня в 11:16
Кадр: TheWrap / YouTube

Режиссер «Ученика. Восхождение Трампа» Али Аббаси прокомментировал обвинения в домогательствах к актеру. Его заявление опубликовал Deadline.

Как ранее сообщало издание, постановщик разорвал контракты с представлявшими его интересы агентством CAA и компанией Entertainment 360. Это случилось после инцидента на вечеринке по случаю вручения «Золотых глобусов». Там нетрезвый Аббаси якобы приставал к неназванной крупной звезде.

Собеседники журналистов уточнили, что речь идет о хлопке по ягодицам, который режиссер посчитал «дружеским жестом». Тем не менее, получивший его актер был возмущен случившимся и сообщил об этом руководству компаний.

В заявлении Аббаси выразил сожаление из‑за сложившейся ситуации: «Мой жест заставил человека чувствовать себя некомфортно, несмотря на мои лучшие намерения, и мне искренне жаль».

«Мы общались раньше, и я решил, что наши отношения позволяют фамильярность. Увидев его на „Золотом глобусе“, я решил пообщаться. Я позволил себе фамильярный жест — хлопок по попе — и совершенно не имел никаких сексуальных намерений. Я быстро осознал, что совершил ошибку, сразу извинился и на следующий день повторил это через представителей», — добавил режиссер.

Аббаси подчеркнул, что инцидент не повлиял на его решение расторгнуть договор с агентством и компаниями, а шаг был частью долговременной карьерной стратегии.

«Я верю в то что за свои действия необходимо отвечать. Я совершил ошибку и принес извинения, а также получил ценный жизненный опыт. Выражаю благодарность актерскому составу, съемочной группе и поклонникам „Ученика“. Надеюсь, эта ситуация не помешает достичь им всевозможных наград», — заканчивается заявление.

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