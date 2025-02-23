«Мы общались раньше, и я решил, что наши отношения позволяют фамильярность. Увидев его на „Золотом глобусе“, я решил пообщаться. Я позволил себе фамильярный жест — хлопок по попе — и совершенно не имел никаких сексуальных намерений. Я быстро осознал, что совершил ошибку, сразу извинился и на следующий день повторил это через представителей», — добавил режиссер.