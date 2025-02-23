В РФ вырос спрос на мужские носки к 23 Февраля

«Ажиотажные покупки носков перед 23 Февраля — традиционный феномен для российского ретейла, но в этом году мы наблюдаем особенно сильный рост. Сложно сказать, насколько это серьезные покупки или уже шутка в дополнение к основному подарку на 23 Февраля», — сказали в пресс-службе «О’кей».