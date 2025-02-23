В РФ вырос спрос на мужские носки к 23 Февраля

В РФ вырос спрос на мужские носки в преддверии Дня защитника Отечества. Рост оказался даже больше, чем в прошлом году, сообщают «Известия» со ссылкой на сеть гипермаркетов «О’кей».
Спрос на носки начал расти с 15 февраля, а пика достиг к 19 февраля и превысил прошлогодние показатели в 3,5 раза. В Новосибирске продажи увеличились на 420%, в Тольятти — на 370%.
В гипермаркетах Московской и Ленинградской областей мужских носков вообще не осталось.
«Ажиотажные покупки носков перед 23 Февраля — традиционный феномен для российского ретейла, но в этом году мы наблюдаем особенно сильный рост. Сложно сказать, насколько это серьезные покупки или уже шутка в дополнение к основному подарку на 23 Февраля», — сказали в пресс-службе «О’кей».
Незадолго до этого опрос показал, что больше четверти россиянок хотели бы отменить празднование 23 Февраля на работе. Выяснилось, что в 81% компаний обязанность организовывать праздник лежит именно на женской части коллектива. При этом большинство женщин признаются, что готовятся к празднику добровольно, подчеркивая важность традиций и командного духа.