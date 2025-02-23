Новый альбом Рианны будет «неожиданным» и «некоммерческим»

«Каждый раз я сталкивалась с тем, что музыка не отражала меня, мой рост и мою эволюцию. Я не могла исполнять тот материал в туре длиной в год. Через какое время, я переслушала записанные песни и поняла: такая долгая пауза в музыке должна быть оправдана и предугадать, что люди услышат в будущем. Мне нужно доказать, что меня не зря так должно ждали. Я не могу выпустить ничего посредственного. Если вы ждали восемь лет, можете подождать ещё немного — но это должно стоить того», — подчеркнула Рианна.