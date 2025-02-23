Новый альбом Рианны будет «неожиданным» и «некоммерческим»

Рианна поделилась новыми подробностями о долгожданном девятом студийном альбоме. Она пообещала «неожиданный» и «некоммерческий» релиз. Об этом она рассказала в беседе с Harper’s Bazaar.
Артистка настроена «очень оптимистично» к новому материалу: «Кажется, альбом получается таким, каким я хочу его видеть, задевает именно те участки души, какие я хочу. Он должен выйти именно таким, и я наконец готова к релизу»
Рианна, воспитывающая двух сыновей с рэпером A$AP Rocky, призналась, что время в студии стало для неё способом совмещать материнство и творчество: «Музыка подарила мне свободу. Когда я в студии, со мной нет детей [Ризы и Райота], и это время уходит на то, чтобы взрастить нечто, что не поливалось восемь лет».
Певица отметила, что провела в студии «все восемь лет», но долгое время не могла найти нужный вектор: «Я искала. Проходила через фазы: „Вот такой альбом, нет, другой“. Сейчас же я наконец всё поняла! Но никто не ждет от меня именно такого. Альбом не будет коммерческим или радиоформатным и покажет, каким должно быть мое творчество именно сейчас. Я наконец-то поняла, что нужно сделать».
По ее словам, релиз точно не будет в стиле регги (такие слухи ходили в 2018 году): «Это вообще не то! Сейчас нет жанров. Поэтому я и ждала — предыдущие идеи не отражали меня».
«Каждый раз я сталкивалась с тем, что музыка не отражала меня, мой рост и мою эволюцию. Я не могла исполнять тот материал в туре длиной в год. Через какое время, я переслушала записанные песни и поняла: такая долгая пауза в музыке должна быть оправдана и предугадать, что люди услышат в будущем. Мне нужно доказать, что меня не зря так должно ждали. Я не могу выпустить ничего посредственного. Если вы ждали восемь лет, можете подождать ещё немного — но это должно стоить того», — подчеркнула Рианна.
Девятый альбом звезды слушатели ждут уже 9 лет. Последний раз она говорила о нем в июне прошлого года. По ее словам, в тот момент ей пришлось отказаться от материала и начать всю работу сначала.