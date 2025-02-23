«Анора», «Настоящая боль» и «Олененок»: премия Independent Spirit Awards назвала победителей

В своей речи со сцены режиссер подчеркнул важность независимого кино, но также обратил внимание на системные проблемы индустрии: «Сейчас независимое кино сталкивается с огромными трудностями. Система финансирования неустойчива — мы не должны едва сводить концы с концами. Это необходимо менять»