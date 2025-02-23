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«Анора», «Настоящая боль» и «Олененок»: премия Independent Spirit Awards назвала победителей

Сегодня в 09:27
Кадр: IMDB / YouTube

Картина «Анора» режиссера Шона Бэйкера стала главным триумфатором 40-й премии Independent Spirit Awards, завоевав три ключевые награды. Об этом пишет Variety.

Лента получила награду за «Лучший фильм», а Бэйкер был признан «Лучшим режиссером». Звезда картины, Майки Мэдисон, удостоилась премии лучшему исполнителю главной роли.

В своей речи со сцены режиссер подчеркнул важность независимого кино, но также обратил внимание на системные проблемы индустрии: «Сейчас независимое кино сталкивается с огромными трудностями. Система финансирования неустойчива — мы не должны едва сводить концы с концами. Это необходимо менять»

«Я хочу поблагодарить Шона Бэйкера. Всё это началось с тебя. Ты невероятный режиссер, замечательный друг, невероятный владелец чихуахуа. Я так благодарна, что ты появился в моей жизни», — произнесла со сцены Мэдисон.

Юра Борисов и Карен Карагулян претендовали на премию лучшему актеру второго плана. Однако их вновь обошел Киран Калкин из «Настоящей боли». Также Джесси Айзенберг забрал статуэтку за лучший сценарий.

Также три награды забрали актеры из сериала «Олененок».

Список победителей Independent Spirit Awards:

Лучший фильм — «Анора»
Лучший режиссер — Шон Бэйкер («Анора»)
Лучшая главная роль — Майки Мэдисон («Анора»)
Лучшая роль второго плана — Киран Калкин («Настоящая боль»)
Лучшая прорывная роль — Мэйси Стелла («Моя старая задница»)
Лучший сценарий — Джесси Айзенберг («Настоящая боль»)
Лучший дебютный фильм — «Младший брат»
Лучший зарубежный фильм — «Поток»
Лучший новый сериал — «Сегун»
Лучшая главная роль в новом сериале — Ричард Гэдд («Олененок»)•
Лучшая роль второго плана в новом сериале — Нава Мау («Олененок»)•
Лучшая прорывная роль в новом сериале — Джессика Ганнинг («Олененок»)•
Лучший актерский состав в новом сериале — «Как умереть в одиночестве»

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