В США госслужащим приказали перечислить пять вещей, которые они сделали за неделю, иначе их уволят

«Не знаю, как ответить [на это письмо], поскольку этого нет в нашей рабочей схеме. Это откровенное преследование», — прокомментировал рассылку один из служащих. Сотрудник Центра по контролю и профилактике заболеваний, где уже прошли сокращения, сказал, что они «даже не догадываются, сколько людей они уволят» после этого.