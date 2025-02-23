В США госслужащим приказали перечислить пять вещей, которые они сделали за неделю, иначе их уволят

Департамент эффективности государственного управления США (DOGE), который неформально возглавляет Илон Маск, разослал федеральным служащим электронное письмо с приказом составить список вещей, которые они сделали за прошедшую неделю. В противном случае им грозит увольнение, сообщает Business Insider.
Госслужащие получили письмо с заголовком «Что вы сделали на прошедшей неделе?». Их попросили составить список из примерно пяти пунктов о том, чем они занимались, и предупредили о дедлайне — 24 февраля.
Как пишет издание, рассылка последовала за призывом Дональда Трампа к Маску «действовать более агрессивно» при сокращении бюрократического аппарата. После этого бизнесмен упомянул рассылку в своем посте и отметил, что «отсутствие ответа будет расценено как увольнение». Однако в письмах нет предупреждения о возможных последствиях за отказ от ответа.
«Не знаю, как ответить [на это письмо], поскольку этого нет в нашей рабочей схеме. Это откровенное преследование», — прокомментировал рассылку один из служащих. Сотрудник Центра по контролю и профилактике заболеваний, где уже прошли сокращения, сказал, что они «даже не догадываются, сколько людей они уволят» после этого.
20 февраля DOGE отчиталась об сэкономленных 55 млрд долларов за счет расторжения контрактов с госслужащими.
DOGE был сформирован после прихода Трампа к власти в США. Считается, что департаментом руководит Маск, но официально миллиардер занимает пост советника президента. Кто именно возглавляет департамент, по-прежнему неизвестно.