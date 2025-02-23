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Здоровье папы римского находится в «критическом состоянии»

Сегодня в 06:59
Фото: Palácio do Planalto/Flickr

Папа Франциск находится в критическом состоянии из‑за сложной инфекции легких и пневмонии. Понтифику проводят интенсивные «кислородную терапию» и переливание крови, передает The Guardian сведения из Ватикана.

88-летнему папе римскому понадобилось переливание крови из‑за низкого уровня тромбоцитов, необходимых для свертывания крови. Пациент остается в сознании и уже неделю находится в больнице с заболеванием легких.

«Святой Отец остается в сознании и провел день в кресле, хотя и испытывает более сильную боль, чем вчера. На данный момент прогноз сдержанный», — заявили в Ватикане.

Ранее врачи заявили, что здоровье папы римскими находится в тяжелом состоянии. Они предупредили, что главной угрозой для папы станет возникновение сепсиса — заражения крови, которое может возникнуть после пневмонии. По данным медицинской бригады понтифика, состояние Франциска улучшается под воздействием различных принимаемых им лекарств.

В марте 2023 года папа, здоровье которого ухудшилось в последние годы, был госпитализирован с острым бронхитом. После выписки он сказал: «Я все еще жив». В июне того же года его повторно госпитализировали для проверки состояния здоровья, а в феврале 2024 года — после того, как, по его словам, он «немного простудился».

Франциску удалили часть легкого в 20 лет, когда он учился на священника в своей родной Аргентине. В июне 2021 года он перенес операцию на толстой кишке.

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