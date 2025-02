Дональд Трамп поменял стол в своем кабинете после того, как сын Илона Маска вытер об него козявку

Стол от C&O впервые появился в Овальном кабинете в 1975 году. Однако стол Резолют — пожалуй, самый известный и знаменитый стол, украшавший Овальный кабинет, пишет The New Yorl Post. Его смастерили из останков британского арктического исследовательского судна HMS Resolute, и в 1880 году его подарила королева Виктория президенту Резерфорду Б. Хейсу.