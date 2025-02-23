Дональд Трамп поменял стол в своем кабинете после того, как сын Илона Маска вытер об него козявку

В кабинете стоял стол Резолют, который впервые появился в 1961 году по решению Джон Ф. Кеннеди. За ним работали Джимми Картер, Билл Клинтон, Барак Обама и Джо Байден во время своих президентских сроков. В соцсетях Трамп написал, что стол временно на заменили на другой — от фирмы C&O, один из шести в каталоге главы государства.