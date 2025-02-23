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Дональд Трамп поменял стол в своем кабинете после того, как сын Илона Маска вытер об него козявку

Сегодня в 06:06
Фото: @elonmusk/X

Дональд Трамп поменял стол в Овальном кабинете после того, как 4-летний сын Илона Маска вытер об него козявку. Известно, что президент США — гермофоб, пишет The New York Times.

В кабинете стоял стол Резолют, который впервые появился в 1961 году по решению Джон Ф. Кеннеди. За ним работали Джимми Картер, Билл Клинтон, Барак Обама и Джо Байден во время своих президентских сроков. В соцсетях Трамп написал, что стол временно на заменили на другой — от фирмы C&O, один из шести в каталоге главы государства.

«Этот стол, C&O, который тоже очень известен и использовался президентом Джорджем Бушем-старшим и не только, временно поставили в Белом доме, пока идет легкая отделка стола Резолют — очень важная работа. Это прекрасная, но временная замена!», — сказал Трамп.

Замена стола произошла после визита в Овальный кабинет Маска и его сына X Æ A-12. Пока соратник Трампа отвечал на вопросы о работе Департамента эффективности государственного управления (DOGE), мальчик пытался развлечься: бродил по кабинету, повторял жесты отца, а также ковырялся в носу и тер стол.

Стол от C&O впервые появился в Овальном кабинете в 1975 году. Однако стол Резолют — пожалуй, самый известный и знаменитый стол, украшавший Овальный кабинет, пишет The New Yorl Post. Его смастерили из останков британского арктического исследовательского судна HMS Resolute, и в 1880 году его подарила королева Виктория президенту Резерфорду Б. Хейсу.

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