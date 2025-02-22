Триумфатором Берлинале стал норвежский фильм «Мечты (Секс, Любовь)»

«Мечты (Секс, Любовь)» — это финал трилогии из фильмов «Секс» и «Любовь». По сюжету 17-летняя Йоанна влюбляется в своего учителя и ведет дневник, который находят мать и бабушка и приходят в ужас от прочитанного, но после этого они восторгаются способности подростка к писательству.