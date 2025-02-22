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Триумфатором Берлинале стал норвежский фильм «Мечты (Секс, Любовь)»

Сегодня в 18:10
Фото: Motlys

Жюри 75-го Берлинале объявило лучший фильм фестиваля — это фильм «Мечты (Секс, Любовь)» режиссера Дага Йохана Хаугеруда. Об этом сообщает Variety с церемонии награждения.

«Мечты (Секс, Любовь)» — это финал трилогии из фильмов «Секс» и «Любовь». По сюжету 17-летняя Йоанна влюбляется в своего учителя и ведет дневник, который находят мать и бабушка и приходят в ужас от прочитанного, но после этого они восторгаются способности подростка к писательству.

Режиссер и сценарист Хаугеруд, когда забирал «Золотого медведя», со сцены призвал «больше писать и больше читать».

Второе место — «Серебряного медведя» — жюри присудило фильму «Голубая тропа» режиссера Габриэля Маскаро. Серебряного медведя жюри получила картина «Сообщение» режиссера и оператора из Венесуэлы Ивана Фунда.

Роуз Бирн получила награду за лучшую главную роль в фильме «Если бы у меня были ноги, я бы тебя пнула» Мэри Бронштейн. Эндрю Скотт признали исполнителем лучшей роли второго плана в «Голубой луне» Роберта Линклейтера.

Награду за лучшую режиссуру получил Хуо Менг («Living the Land»), за лучший сценарий — Раду Жуде («Контененталь 25»). Лучшим дебютным фильмом жюри назвало «Дьявол курит (и хранит сгоревшие спички в одной коробке)» Эрнесто Мартинеса Бусио.

На открытии юбилейного Берлинале актриса Тильда Суинтон получила «Золотого медведя» за жизненные достижения. Награду ей вручил режиссер «Конклава» Эдвард Бергер, который снимает ее в предстоящем фильме «Баллада о маленьком игроке».

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