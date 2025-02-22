Блейк Лайвли обвинила THR в сексизме из‑за обложки с Джастином Бальдони

Блейк Лайвли раскритиковала обложку The Hollywood Reporter (THR), на которой ее изобразили вместе с режиссером Джастином Бальдони. Она обвинила издание в сексизме, передает The Daily Mail заявление представителя актрисы.
21 февраля THR иллюстрировал статью с «эксклюзивным взглядом на линию фронта» Лайвли и Бальдони, которые спорят в суде. Их изобразили как Давида и Голиафа: персонаж с лицом актрисы стреляет телефоном из рогатки в режиссера, который держит в руках книгу «Все закончится на нас».
«Обрамление этого изображения оскорбительно до возмущения, поскольку оно обыгрывает все сексистские штампы о женщинах, которые осмеливаются жаловаться на поведение на рабочем месте, и превращает их в агрессоров, которые заслуживают возмездия», — заявила представитель Лайвли.
В соцсетях мнения об обложке также вышло неоднозначным. Один из пользователей посчитал, что «сводить дело о сексуальных домогательствах к какому‑то фанфику о битве полов — это новое низшее проявление». «Использование ИИ для этой грубой презентации дела о сексуальных домогательствах на рабочем месте. Как редактор одобрил это — выше моего понимания», — отметил другой.
Конфликт между Лайвли и Бальдони начался в декабре 2024 года. Актриса обвинила режиссера фильма «Все закончится на нас», в котором вместе с ним сыграла главную роль, в «неподобающем и неуместном поведении» и попытке «уничтожить» ее карьеру. Балдони отверг все обвинения и подал встречный иск против нее, а также ее мужа Райана Рейнольдса и публицистки Лесли Слоан.
В конце января Бальдони опубликовал ролики со съемок фильма, которые призваны доказать, что их клиент не домогался к Лайвли. Следом постановщик запустил сайт со всеми материалами по делу. 18 февраля Лайвли заявила, что еще двое неназванных актрис готовы дать показания против Бальдони.