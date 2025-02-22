Блейк Лайвли обвинила THR в сексизме из‑за обложки с Джастином Бальдони

В соцсетях мнения об обложке также вышло неоднозначным. Один из пользователей посчитал, что «сводить дело о сексуальных домогательствах к какому‑то фанфику о битве полов — это новое низшее проявление». «Использование ИИ для этой грубой презентации дела о сексуальных домогательствах на рабочем месте. Как редактор одобрил это — выше моего понимания», — отметил другой.