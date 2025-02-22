Кортни Кардашьян выпустила жвачку для здоровья вагины

Инфлюэнсер Кортни Кардашьян выпустила жевательные резинки для здоровья вагины Lemme Purr. Об этом сообщает таблоид TMZ.
Вагинальные жвачки (vaginal health gummies) поддерживают здоровый уровень pH, здоровье органа и свежеть, а также несут пользу кишечнику и иммунной системе, утверждают в Lemme. Одна такая жвачка так же полезна для организма, как 100 грамм ананаса, добавили там.
«Мне нравится, что они сделаны из качественных ингредиентов и их так легко добавить в мою рутину. Наконец-то продукт, который эффективен, удобен и приятен для приема», — написала одна из покупательниц, передает TMZ.
Бренд Lemme запустился в 2022 году. Кардашьян рассказывала, что работала с «командой ученых, врачей и ботаников, чтобы создать максимально чистые жевательные витамины».