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Кортни Кардашьян выпустила жвачку для здоровья вагины

Сегодня в 15:21
Фото: @lemme

Инфлюэнсер Кортни Кардашьян выпустила жевательные резинки для здоровья вагины Lemme Purr. Об этом сообщает таблоид TMZ.

Вагинальные жвачки (vaginal health gummies) поддерживают здоровый уровень pH, здоровье органа и свежеть, а также несут пользу кишечнику и иммунной системе, утверждают в Lemme. Одна такая жвачка так же полезна для организма, как 100 грамм ананаса, добавили там.

«Мне нравится, что они сделаны из качественных ингредиентов и их так легко добавить в мою рутину. Наконец-то продукт, который эффективен, удобен и приятен для приема», — написала одна из покупательниц, передает TMZ.

Бренд Lemme запустился в 2022 году. Кардашьян рассказывала, что работала с «командой ученых, врачей и ботаников, чтобы создать максимально чистые жевательные витамины».

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