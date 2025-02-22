Кортни Кардашьян выпустила жвачку для здоровья вагины

Вагинальные жвачки (vaginal health gummies) поддерживают здоровый уровень pH, здоровье органа и свежеть, а также несут пользу кишечнику и иммунной системе, утверждают в Lemme. Одна такая жвачка так же полезна для организма, как 100 грамм ананаса, добавили там.