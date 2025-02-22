Дрейк подарил фанату 20 тыс. долларов после игры в «Камень, ножницы, бумагу»

Дрейк победил, но дал сопернику еще одну попытку, которая тоже закончилась в пользу него. Последовали третья и четвертая попытки — и удача вновь обратилась к рэперу. Однако он все равно подарил фанату 20 тыс. долларов и сказал: «Никогда не связывайся со мной в „Камень, ножницы, бумагу“. Я выиграю».