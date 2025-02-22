Дрейк подарил фанату 20 тыс. долларов после игры в «Камень, ножницы, бумагу». Это случилось во время концерта в Австралии и попало в объективы зрителей.
Выступая в Сиднее, Дрейк заметил в толпе зрителей плакат с предложением: «[Сыграем на деньги в] „Камень, ножницы, бумагу“, чтобы я смог купить моему отцу машину на день рождения». Рэпер позвал фаната на сцену и предупредил, что «это его игра».
Дрейк победил, но дал сопернику еще одну попытку, которая тоже закончилась в пользу него. Последовали третья и четвертая попытки — и удача вновь обратилась к рэперу. Однако он все равно подарил фанату 20 тыс. долларов и сказал: «Никогда не связывайся со мной в „Камень, ножницы, бумагу“. Я выиграю».
В настоящее время Дрейк ездит в туре по Австралии и Новой Зеландии. Эта двухнедельная программа запомнилась большим количеством фанатов, выпрашивающих деньги у рэпера. В сети завирусился снимок с Дрейком, стоящим на сцене перед десятками плакатов с просьбами подарить деньги.
Флешмоб с просьбами о деньгах начался после того, как Дрейк подарил одной из беременных фанаток около 30 тыс. долларов во время другого шоу в Сиднее. Помимо подарка, рэпер отвел ее в ВИП-зону. Но и до этого он давал деньги поклонникам: в 2023 году — 50 тыс. долларов парню, которого бросила девушка, в марте прошлого года — обещание закрыть ипотеку покойной матери фаната.