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Джон Малкович — о «Фантастической четверке»: «Странные съёмки. На площадке только экраны и краны»

Сегодня в 13:11
Кадр: Netflix

Джон Малкович ничего не знал о «Фантастической четверке» до съемок в картине. Рабочий процесс показался ему странным. Об этом актер рассказал в беседе с Variety.

«Я точно читал комиксы в детстве, любил их. Но это было так много лет назад. Все, что я точно знаю о „Четверке“, что про нее сняли один или два фильма», — поделился он.

Персонажа Малковича пока держат в секрете. Фанаты предполагают, что он сыграл Ивана Крагоффа, известного как Красный Призрак — советского учёного и создателя команды супер-обезьян в результате повтора инцидента, который привел к мутациям участников Фантастической четвёрки.

Говоря о съемках в проекте Marvel, актер не стал подтверждать догадки и назвал рабочий процесс «странным и веселым».

«Это было очень странно, потому что на площадке не было ничего кроме гигантских экранов и 18 громадных кранов. Это было странно, но весело. Актерский состав тоже веселый. Мне понравилось там работать, было интересно», — отметил Малкович.

Артист добавил, что не уверен в своем возвращении в будущие картины студии: «Посмотрим, пока я ничего не знаю. Несколько недель назад Мэтт [Шэкман, режиссер „Фантастической четверки“] прислал мне свишот с милой запиской, но с тех пор мы не общались. Наверняка он сейчас занят монтажем».

На этой неделе Малкович делился, что съемки на кранах отталкивали его от фильмов Marvel. Другой причиной стали неудовлетворительные финансовые условия.

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