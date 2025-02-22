Ситибанк простит долги тысяче клиентов перед уходом из РФ

Ситибанк рассылает уведомления клиентам с детальной информацией о списании задолженности, говорится на сайте организации. Каких‑либо действий для активации процедуры от заемщиков не требуется. Там отметили, что само списание долга не влияет на кредитную историю, в отличие от сведений о своевременном погашении задолженности. Поэтому клиентам, которые до этого не допускали задержек, порекомендовали и далее вносить платежи до «даты запланированного прощения задолженности», чтобы не допустить просрочку и не ухудшить свою кредитную историю.