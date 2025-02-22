Ситибанк простит долги тысяче клиентов перед уходом из РФ

Ситибанк, подконтрольный американскому холдингу Citigroup, уведомил о списании долгов по кредитам. Об этом сообщается на сайте банка, а также пишет РБК со ссылкой на источники на рынке.
РБК узнал, что списание может затронуть примерно тысячу клиентов. По словам собеседников, это может произойти с проблемными кредитами, которые Ситибанку не удалось продать рыночным игрокам. Объем задолженности, о которой идет речь, не уточняется. На 1 января 2025 года на балансе Ситибанка были долги физических лиц на 946,9 млн руб. без учета резервов, следует из его оборотной ведомости.
Ситибанк рассылает уведомления клиентам с детальной информацией о списании задолженности, говорится на сайте организации. Каких‑либо действий для активации процедуры от заемщиков не требуется. Там отметили, что само списание долга не влияет на кредитную историю, в отличие от сведений о своевременном погашении задолженности. Поэтому клиентам, которые до этого не допускали задержек, порекомендовали и далее вносить платежи до «даты запланированного прощения задолженности», чтобы не допустить просрочку и не ухудшить свою кредитную историю.
Citigroup объявил об уходе из РФ в августе 2022 года, но сворачивание розничного бизнеса началось еще за год до этого. В 2023-м холдинг демонтировал все банкоматы.