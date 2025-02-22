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Doechii: «В школе меня сильно травили, я думала о том, чтобы покончить с собой»

Сегодня в 11:12
Фото: Doechii/YouTube

Рэп-артистка Doechii думала о самоубийстве из‑за буллинга в школе. Об этом обладательница «Грэмми» рассказала в интервью для The Cut.

С хулиганами и травлей девушка столкнулась в шестом классе.

«Тогда меня травили так сильно, что я думала о том, чтобы покончить с собой», — вспомнила она.

Жуткие мысли ушли, когда она поменяла отношение к происходящему: «Я поняла, что если умру, то это случится только со мной. Обидчики не пойдут за мной, их слова тоже никуда не денутся. Исчезну только я».

Идея придала ей сил: «Я сказала: „Да ну на хрен! Я не согласна!“ И тогда меня накрыло спокойствие. Я поняла: „Я — Doechii“».

Артистка сравнила это с посланием свыше, которое помогло ей переосмыслить жизнь: «Я сделала выбор, приняла решение. Я — главная героиня этого чертова фильма, я самый важный персонаж в нем».

Ранее в феврале Doechii получила «Грэмми» в категории «Лучший рэп-альбом» за микстейп Alligator Bites Never Heal, став третьей женщиной в истории после Lauryn Hill и Cardi B, удостоенной этой награды. В благодарственной речи она подчеркнула значимость достижения: «Это для всех, чей талант не замечают».

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