Рианна и A$AP Rocky назовут сына в честь адвоката, представлявшего рэпера на суде о стрельбе

Сегодня / 08:22
«И вот это моя семья»: вышел трейлер драмы «Папа умер в субботу»
Сегодня / 09:58
Чат-бот Grok посоветовал казнить своего создателя Илона Маска. Теперь ему запрещены такие ответы
Сегодня / 08:58
Marvel хочет поставить продолжения «Это все Агата» и «Соколиного глаза»
Сегодня / 06:22
Режиссера «Ученик. Восхождение Трампа» обвинили в домогательствах
Сегодня / 06:04
Джордж Мартин: «Ведутся разговоры о фильме по Elden Ring»
Сегодня / 22:59
В России выпустят «Мармеладзе» — мармеладных мишек, похожих на Валерия Меладзе
Сегодня / 22:07
Нина Добрев сыграет в экшн-триллере «Страна медведей» с Расселлом Кроу
Сегодня / 21:20
Пол трансгендерной актрисы Хантер Шефер изменили в паспорте после победы Трампа на выборах
Вчера / 20:29
Режиссером фильма о Глиноликом станет постановщик «Не говори никому» и «Женщина в черном»
Вчера / 19:37
Леди Гага устроит бесплатный концерт на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро
Вчера / 19:16
Режиссер «Зеленого фонаря» связал провал фильма с отказом от альтернативной концовки
Вчера / 19:13
Мишель Уилльямс и Дейзи Эдгар-Джонс снимутся в фильме «Место в аду» Хлои Домон
Вчера / 18:42
«Ни при каких обстоятельствах я не смогу продолжать»: адвокат Дидди отказался работать с ним
Вчера / 17:40
Тони Далтон вернется к роли Мечника в сериале «Сорвиголова: Рожденный заново»
Вчера / 17:10
Okko выпустит оригинальный сериал «Встать на ноги» с Гошей Куценко
Вчера / 16:19
Умер актер «Дедвуда» Питер Джейсон
Вчера / 16:18
Звезду «Дурнушки» Эрика Мабиуса арестовали за нападение на женщину
Вчера / 15:25
A$AP Rocky стал креативным директором бренда Ray-Ban
Вчера / 14:54
Канье Уэст планирует выпустить криптовалюту YZY
Вчера / 14:47
Кардиналы допустили возможность отставки папы Франциска из‑за проблем со здоровьем
Вчера / 14:40
Меган Маркл обвинили в использовании герба испанского города в качестве лого ее нового бренда
Вчера / 14:16
В Британии женщину, выдававшую себя за пропавшую Мадлен МакКэн, обвинили в преследовании
Вчера / 13:42
Гарри Лоути не вернется в четвертый сезон «Индустрии»
Вчера / 13:24
Дэвид Лейтч снимет боевик о грабителях банков
Вчера / 13:10
Дэниел Крейг прокомментировал миллиардную сделку Amazon MGM и продюсеров бондианы
Вчера / 12:55
В Британии кошке, самостоятельно уехавшей в другой город на поезде, подарили пожизненный проездной
Вчера / 12:24
В Китае обнаружили новый коронавирус, который может передаваться людям
Вчера / 12:09
Николь Кидман поработала с 19 режиссерками за 8 лет, выполнив данное себе обещание

Рианна и A$AP Rocky назовут сына в честь адвоката, представлявшего рэпера на суде о стрельбе

Сегодня в 09:56
Фото: из соцсетей фотографа Майлса Диггса

Рэпер A$AP Rocky и Рианна пообещали адвокату Джо Такопине назвать в честь него своего третьего ребенка. Об этом защитник рассказал E News.

18 февраля суд присяжных в Лос-Анджелесе признал музыканта невиновным по делу о стрельбе в напарника по объединению A$AP Relli в 2021 году. Его интересы в этом процессе представлял Такопина.

«Они сказали мне: „Слушай, нашего следующего ребёнка мы назовём A$AP Джо“. Я ответил, что запомню этот жест», — поделился адвокат. Он также добавил, что 36-летний рэпер назвал его членом семьёй, что стало для него особенно трогательным.

Такопина вспомнил, что перед оглашением вердикта A$AP Rocky, еще не зная, отправится ли он домой к детям или начнёт отбывать 10-летний срок, сказал: «Джо, я знаю, как ты сражался за меня. Я ценю это больше слов».

«В такой момент он нашёл силы поблагодарить меня. Это было по-настоящему важно», — подчеркнул адвокат.

В зале суда эмоции достигли пика, когда после первого оправдательного пункта рэпер вскочил с места и бросился обнимать Рианну.

«Я тут же сказал коллеге: „Верните его, ещё один пункт остался!“. Боялся, как бы второй вердикт всё не испортил. Но всё прошло идеально» — добавил Такопина.

Вчера Ray-Ban назначил Rocky на должность креативного директора бренда. Ранее этой должности в компании не было. Рэпер представит дебютную коллекцию в апреле. По словам президента компании Леонардо Марии Дель Веккьо, музыкант будет заниматься всем — от продуктов до магазинов.

Расскажите друзьям
Люди:
Рианна
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами