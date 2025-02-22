Рианна и A$AP Rocky назовут сына в честь адвоката, представлявшего рэпера на суде о стрельбе

Рэпер A$AP Rocky и Рианна пообещали адвокату Джо Такопине назвать в честь него своего третьего ребенка. Об этом защитник рассказал E News.
18 февраля суд присяжных в Лос-Анджелесе признал музыканта невиновным по делу о стрельбе в напарника по объединению A$AP Relli в 2021 году. Его интересы в этом процессе представлял Такопина.
«Они сказали мне: „Слушай, нашего следующего ребёнка мы назовём A$AP Джо“. Я ответил, что запомню этот жест», — поделился адвокат. Он также добавил, что 36-летний рэпер назвал его членом семьёй, что стало для него особенно трогательным.
Такопина вспомнил, что перед оглашением вердикта A$AP Rocky, еще не зная, отправится ли он домой к детям или начнёт отбывать 10-летний срок, сказал: «Джо, я знаю, как ты сражался за меня. Я ценю это больше слов».
«В такой момент он нашёл силы поблагодарить меня. Это было по-настоящему важно», — подчеркнул адвокат.
В зале суда эмоции достигли пика, когда после первого оправдательного пункта рэпер вскочил с места и бросился обнимать Рианну.
«Я тут же сказал коллеге: „Верните его, ещё один пункт остался!“. Боялся, как бы второй вердикт всё не испортил. Но всё прошло идеально» — добавил Такопина.
Вчера Ray-Ban назначил Rocky на должность креативного директора бренда. Ранее этой должности в компании не было. Рэпер представит дебютную коллекцию в апреле. По словам президента компании Леонардо Марии Дель Веккьо, музыкант будет заниматься всем — от продуктов до магазинов.