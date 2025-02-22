Marvel хочет поставить продолжения «Это все Агата» и «Соколиного глаза»

Marvel рассматривает варианты продолжения сериалов «Соколиного глаза» и «Это все Агата». Об этом глава подразделения стриминга, телевидения и анимации Marvel Брэд Виндербаум сообщил в беседе с Entertainment Weekly.
«„Соколиный глаз“ мог бы получить второй сезон, это история о Рождестве, об отце и дочери. К такой можно возвращаться раз за разом, и мы ищем возможности это сделать. В будущем наши проекты будут разрабатываться с учётом нескольких сезонов, иметь чёткую структуру и выпускаться ежегодно», — поделился представитель студии.
«Это все Агата» с успехом прошел на Disney+. Несмотря на скромный бюджет, проект шоураннерки Жак Шеффер попал в топ-3 самых популярных сериалов стриминга в 2024 году.
«По-моему, у „Агаты“ есть потенциал стать многосезонным проектом. Такие проекты требуют четкой концепции. Мы бы хотели увидеть продолжение, но не будем торопить события: сначала найдем правильную идею, а потом воплотим ее в жизнь», — добавил Виндбаум.
В то же время, создательница сериала не настроена возвращаться к «Агате». По словам актрисы Патти ЛюПон, участвовавшей в проекте, Шеффер сказала ей, что «не хочет писать слишком долго об одних и тех же героях» и поэтому отказалась от продолжения «ВандаВижен».
В то же время, Marvel работает над сольным сериалом про андроида Вижна. Ожидается, что «Квест Вижна» выйдет где‑то в 2026 году, главную роль сыграет Пол Беттани, а шоураннером выступит шоураннер сериалов «12 обезьян» и «Звёздный путь: Пикар» Терри Маталас.