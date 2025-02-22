Marvel хочет поставить продолжения «Это все Агата» и «Соколиного глаза»

«„Соколиный глаз“ мог бы получить второй сезон, это история о Рождестве, об отце и дочери. К такой можно возвращаться раз за разом, и мы ищем возможности это сделать. В будущем наши проекты будут разрабатываться с учётом нескольких сезонов, иметь чёткую структуру и выпускаться ежегодно», — поделился представитель студии.