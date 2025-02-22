«И вот это моя семья»: вышел трейлер драмы «Папа умер в субботу»

Кинокомпания «Пионер» выпустила трейлер ироничной драмы «Папа умер в субботу». В российский прокат картина попадет 20 марта.
По сюжету, 30-летняя гримерша и москвичка Айко приезжает домой в Казахстан. Поводом вернуться стала смерть отца. Когда‑то давно она сбежала от него и теперь совсем не жалеет о его кончине.
Трагедия становится для девушки поводом познакомиться с его второй семьей: мачехой-ровесницей, невыносимой сестрой и братом. У них сложилось совершенно другое впечатление о главе семьи.
Постановщицей и авторкой сценария ленты стала дебютантка Зака Абдрахманова. За свою работу она была удостоена награды фестиваля «Маяк» за лучший дебют, а также приза кинокритиков по результатам голосования на «Афише Daily». За юмор диалогов и характеры персонажей работу режиссерки сравнили с «Анорой».
В фильме сыграли Лаура Турсунканова, Самал Еслямова, Шарифбек Закиров, Амина Оразбай и Елена Руфанова.