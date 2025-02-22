Режиссера «Ученика. Восхождение Трампа» обвинили в домогательствах

Как утверждают инсайдеры, после происшествия CAA потребовало от режиссёра извинений перед пострадавшим. Однако другие источники, близкие к Аббаси, заявили, что агентство, напротив, «прямо запретило» ему связываться с актёром. Официально неясно, кто инициировал разрыв — стороны расстались 27 января. Теперь Аббаси представляет только британская компания LARK.