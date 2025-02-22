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Режиссера «Ученика. Восхождение Трампа» обвинили в домогательствах

Сегодня в 06:22
Кадр: The Wrap / YouTube

Режиссера «Ученика. Восхождение Трампа» Али Аббаси обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом узнал Deadline.

По информации издания, инцидент произошел на вечеринке после вручения премии «Золотой глобус». Там нетрезвый постановщик якобы «агрессивно приставал» к неназванной крупной звезде и позволил себе неприличные прикосновения.

Пострадавшая сторона рассказала о случившемся агентствам CAA и Entertainment 360, которые сотрудничали с ней и Аббаси и организовали вечер. Из‑за этого режиссер разорвал с ними отношения.

Как утверждают инсайдеры, после происшествия CAA потребовало от режиссёра извинений перед пострадавшим. Однако другие источники, близкие к Аббаси, заявили, что агентство, напротив, «прямо запретило» ему связываться с актёром. Официально неясно, кто инициировал разрыв — стороны расстались 27 января. Теперь Аббаси представляет только британская компания LARK.

Кроме того, режиссер перестал работать с PR-агентством The Lede Company (по данным Deadline, контракт истёк после релиза фильма) и юридической фирмой Granderson Des Rochers. В последней подчеркнули, что это решение «не связано с текущими событиями».

«Я принял решение двигаться в новом направлении. Благодарен CAA и Entertainment 360 за поддержку „Ученика“ — проекта, которым я горжусь. О следующих шагах объявлю позже», — прокомментировал новость Аббаси.

«Ученик», байопик о ранних годах Дональда Трампа и его отношениях с скандальным юристом Роем Коном, принёс номинации на «Оскар» Себастьяну Стэну и Джереми Стронгу .

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