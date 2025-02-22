Джордж Мартин: «Ведутся разговоры о фильме по Elden Ring»

Писатель Джордж Мартин намекнул на возможность экранизации игры Elden Ring. Об этом он рассказал во время IGN Fan Fest, его слова цитирует IGN.
Мартин участвовал в создании мира и сюжета хитовой видеоигры от FromSoftware.
«Не могу рассказать много, но ведутся разговоры о создании фильма по Elden Ring», — сказал он собравшимся поклонникам.
Тем не менее, автору «Песни льда и пламени» пришлось разочаровать фанатов и сказать, что участие в вероятной картине он не примет. Помехой станет его затянувшаяся работа над шестой книгой цикла — «Ветра зимы».
«Я на несколько лет отстаю от графика. Это ограничивает мои возможности», — пояснил Мартин.
О вероятности киноадаптации Elden Ring в прошлом говорил президент и геймдиректор FromSoftware Хидетака Миядзаки. В интервью The Guardian он выражал открытость к экранизации, но подчеркивал необходимость сотрудничества с «надёжным партнёром».
Таким могла бы стать корпорация Sony. В декабре она пыталась купить медиаконгломерат Kadokawa, которому принадлежит FromSoftware. Однако вместо этого создатели консоли PlayStation увеличили долю в до 10% и, таким образом, стали крупнейшим держателем акций. По этому соглашению Kadokawa намерена чаще сотрудничать с Sony над проектами по своим IP, в том числе аниме и лайв-адаптациям.