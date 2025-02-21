«Каждый год я готовлю своей девушке подарок к 8 марта. И каждый раз задаюсь вопросом „а могло ли это быть что‑то еще лучше“. Чтобы поставить точку в этом вопросе, я изобрел идеальный подарок. Интересно, что сама девушка в итоге отказалась от Мармеладзе. А несколько ее подруг сделали заказы. Видимо, они любят мармелад больше», — поделился Мартюк.