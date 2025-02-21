В России появятся «Мармеладзе» — мармеладные мишки, образ которых вдохновлен певцом Валерием Меладзе. Об этом «Афише Daily» рассказали авторы проекта.
Мармеладки придумал предприниматель Петр Мартюк. Он называет сладости «идеальным подарком к 8 марта» для всех девушек, которые хотели бы получить поздравление от любимого музыканта.
Каждого медведя «Мармеладзе» создает вручную профессиональный кондитер. Мармелад выпустят лимитированной серией в четырех вариантах — со вкусом вишни, яблока, лимона и коньяка.
Для приготовления последнего вида используется настоящий коньяк, предупредили производители. Они посоветовали не делиться коньячными «Мармеладзе» с детьми.
Для приготовления последнего вида используется настоящий коньяк, предупредили производители. Они посоветовали не делиться коньячными «Мармеладзе» с детьми.
О процессе создания мишек в пиджаке и с характерной стильной бородкой можно узнать из мини-сериала, который создатель проекта опубликовал в соцсетях. Из него можно узнать, что дизайн «Мармеладзе» придумала нейросеть.
«Каждый год я готовлю своей девушке подарок к 8 марта. И каждый раз задаюсь вопросом „а могло ли это быть что‑то еще лучше“. Чтобы поставить точку в этом вопросе, я изобрел идеальный подарок. Интересно, что сама девушка в итоге отказалась от Мармеладзе. А несколько ее подруг сделали заказы. Видимо, они любят мармелад больше», — поделился Мартюк.
Приобрести «Мармеладзе» можно на странице проекта @petyaetoya в инстаграме*.
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