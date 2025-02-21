Нина Добрев сыграет в экшн-триллере «Страна медведей» с Расселлом Кроу

Звезда сериала «Дневники вампира» Нина Добрев присоединится к экшн-триллеру «Страна медведей», главную роль в котором исполнит Расселл Кроу. Об этом сообщил Deadline.
Добрев сыграет эксцентричную сотрудницу банка, которая оказывается втянутой в преступления в духе Бонни и Клайда, вдохновленные ее фантазиями. Кроу сыграет стареющего, но грозного владельца клуба Манко Капаке.
По сюжету заведение Капаке грабит вооруженный человек в маске, разрушая планы героя продать бизнес. В то время как босс местного наркокартеля дышит Манко в затылок, в городе появляется молодой незнакомец, желающий купить клуб.
Съемки картины уже стартовали в австралийском Квинсленде. Режиссером проекта выступил Деррик Борте. Он же написал сценарий вместе с Дэниелом Форте. В основу ленты лег роман Томаса Перри «Стриптиз».
В актерский состав вошла Картия Вергара. Продюсерами фильма стали Марк Фазано из Nickel City Pictures, Джеффри Гринштейн из A Higher Standart, Дебора Гловер из G2 Dispatch, Марк Бауэр и Бруно Мастик из Life & Soul Pictures.