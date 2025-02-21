Пол трансгендерной* актрисы Хантер Шафер изменили в паспорте после победы Трампа на выборах

Трансгендерная* американская актриса Хантер Шафер, известная по сериалу «Эйфория» и фильму «Кукушка», поделилась в тиктоке, что она получила паспорт с измененным гендером после начала президентского срока Дональда Трампа.
Шафер потеряла паспорт во время съемок в Барселоне — ее сумку украли при взломе автомобиля. Актриса подала заявление на новые документы и попросила, чтобы в паспорте указали женский пол. Но ей отказали в этой просьбе.
Все потому, что в первый день своего президентства Трамп подписал указ, требующий признавать только пол человека при рождении. В случае Шафер это мужской пол. Соответствующий гендер и вписали в паспорт артистки.
Шафер призналась, что не верила, что ей выдадут мужские документы, пока это не случилось. Еще в подростковом возрасте у актрисы были водительские права с женским гендером, хотя она не обновляла свое свидетельство о рождении.
«Я точно не знаю, что изменилось в плане обработки [документов], но это первый раз, когда со мной такое произошло с тех пор, как я сменила маркер пола», — отметила кинозвезда.
Она добавила, что ей «плевать» на отметку в паспорте, но она, по словам Шафер, «немного усложняет жизнь». «У меня нет ответа на вопрос, что с этим делать, но я чувствую, что важно поделиться», — призналась артистка.
Хантер Шафер — одна из самых известных трансгендерных персон США. Сейчас ей 26 лет. Уже около десяти лет она представляется женщиной и использует женские местоимения.
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