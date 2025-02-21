Режиссером фильма о Глиноликом станет постановщик «Не говори никому» и «Женщина в черном»

Фильм о сопернике Бэтмена по имени Глиноликий, который задумала студия DC вместе с кинематографистом Майком Флэнаганом, получил режиссера. Им станет Джеймс Уоткинс, сообщил The Hollywood Reporter.
Постановщик «Не говори никому», «Женщины в черном» и «Райского озера» еще не заключил контракт с DC, но сделает это в ближайшее время. Когда он приступит к съемкам, пока не уточняется.
С идеей создания ленты о Глиноликом выступил Флэнаган еще в 2023 году. Он предложил сделать хоррор/триллер/трагедию о меняющем облики персонаже. В итоге Флэнаган станет сценаристом проекта.
Он придумал историю об актере из фильмов категории B, который вводит себе вещество, чтобы оставаться востребованным в профессии. Это приводит к тому, что герой получает возможность менять форму своего лица и тела, став ходячим куском глины.
Студия изначально хотела видеть Флэнагана в режиссерском кресле, но режиссер оказался слишком занят. Дата релиза «Глиноликого» запланирована на 11 сентября 2026 года. По информации СМИ, бюджет проекта составляет 40 млн долларов.
Продюсерами фильма выступают Мэтт Ривз, Линн Харрисс, Джеймс Ганн и Питер Сафран. Актерский состав картины пока не раскрывается, но Ганн и Сафран пообещали участие в ней актеров, озвучивющих анимационные шоу о Глиноликом.