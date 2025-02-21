Леди Гага устроит бесплатный концерт на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро

Американская певица Леди Гага устроит масштабный бесплатный концерт на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро. Об этом артистка рассказала в соцсетях.
Выступление Гаги состоится 3 мая. Певица назвала приглашение спеть для жителей Рио «большой честью». Она вспомнила, что планировала шоу в Бразилии в прошлом, но оно не состоялось из‑за проблем Гаги со здоровьем.
«Я умирала от желания выступить для вас в течение многих лет и была убита горем, когда мне пришлось отменить выступление много лет назад из‑за госпитализации. Ваше понимание того, что нужно время для восстановления, значило для меня очень много», — поделилась артистка.
Она отметила, что сейчас «чувствует себя лучше, чем когда‑либо». «Я так усердно работаю, чтобы это шоу стало тем, которое вы никогда не забудете», — подчеркнула Леди Гага.
В 2024 году на пляже Копакабана выступила Мадонна. Ради выступления звезды на побережье собрались около 1,6 млн человек. Мэр Рио-де-Жанейро Эдуардо Паес пообещал устраивать подобные мероприятия ежегодно для стимулирования экономики города.