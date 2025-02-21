Мишель Уильямс и Дейзи Эдгар-Джонс снимутся в фильме «Место в аду» Хлои Домон

Сегодня / 15:25
A$AP Rocky стал креативным директором бренда Ray-Ban
Сегодня / 19:16
Режиссер «Зеленого фонаря» связал провал фильма с отказом от альтернативной концовки
Сегодня / 18:42
«Ни при каких обстоятельствах я не смогу продолжать»: адвокат Дидди отказался работать с ним
Сегодня / 17:40
Тони Далтон вернется к роли Мечника в сериале «Сорвиголова: Рожденный заново»
Сегодня / 17:10
Okko выпустит оригинальный сериал «Встать на ноги» с Гошей Куценко
Сегодня / 16:19
Умер актер «Дедвуда» Питер Джейсон
Сегодня / 16:18
Звезду «Дурнушки» Эрика Мабиуса арестовали за нападение на женщину
Сегодня / 14:54
Канье Уэст планирует выпустить криптовалюту YZY
Сегодня / 14:47
Кардиналы допустили возможность отставки папы Франциска из‑за проблем со здоровьем
Сегодня / 14:40
Меган Маркл обвинили в использовании герба испанского города в качестве лого ее нового бренда
Сегодня / 14:16
В Британии женщину, выдававшую себя за пропавшую Мадлен МакКэн, обвинили в преследовании
Сегодня / 13:42
Гарри Лоути не вернется в четвертый сезон «Индустрии»
Сегодня / 13:24
Дэвид Лейтч снимет боевик о грабителях банков
Сегодня / 13:10
Дэниел Крейг прокомментировал миллиардную сделку Amazon MGM и продюсеров бондианы
Сегодня / 12:55
В Британии кошке, самостоятельно уехавшей в другой город на поезде, подарили пожизненный проездной
Сегодня / 12:24
В Китае обнаружили новый коронавирус, который может передаваться людям
Сегодня / 12:09
Николь Кидман поработала с 19 режиссерками за 8 лет, выполнив данное себе обещание
Сегодня / 12:06
Омар Си сыграет главную роль в сериале по фильму «Тайлер Рейк: Операция по спасению»
Сегодня / 11:45
Пранк-сериал «Быть присяжным» получит второй сезон. Его действие будет развиваться на корпоративе
Сегодня / 11:34
Компания «КВС» выкупила Кресты и пообещала открыть там музей, отель и рестораны
Сегодня / 10:01
Из ресторана Гордона Рамзи за неделю украли около 500 фигурок кошек
Сегодня / 09:59
Перед «Крокусом» начали строить памятник жертвам теракта
Сегодня / 08:55
Netflix выпустит фильм по Sifu. Продюсером станет Чад Стахелски
Сегодня / 08:41
Стивен Кинг, покинувший X из‑за токсичности на платформе, вернулся
Сегодня / 07:46
Роспотребнадзор приостановил работу 76 магазинов «Светофор»
Сегодня / 07:40
В Италии потребовали исключить песню «Espresso Macchiato» Томми Кэша из «Евровидения»
Сегодня / 06:54
На Масленицу в «Никола-Ленивце» сожгут 24 мельницы
Сегодня / 06:52
Зумеры стали отказываться от заглавных букв в переписке

Мишель Уильямс и Дейзи Эдгар-Джонс снимутся в фильме «Место в аду» Хлои Домон

Сегодня в 19:13
Кадр: Sony Pictures Classics

Пятикратная номинантка на премию «Оскар» Мишель Уильямс, известная по фильмам «Фабельманы» и «Горбатая гора», снимется вместе со звездой сериала «Нормальные люди» Дейзи Эдгар-Джонс в картине «Место в аду». Об этом сообщил Deadline.

Ленту поставит режиссер Хлоя Домон, снявшая «Все средства хороши» с Фиби Дайневор» и работавшая над сериалом «Звездный путь: Дискавери». Ее новый проект будет создан по ее собственному сценарию.

Будущий фильм описывается как триллер о двух женщинах из известной юридической фирмы, занимающейся уголовными делами. Его точный сюжет пока неизвестен. Разработкой картины займутся компании MRC и T-Street.

Ожидается, что проект представят официально в ближайшие недели. Где он может выйти и кто возьмется за дистрибуцию ленты, станет известно после этого.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами