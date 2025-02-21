Мишель Уильямс и Дейзи Эдгар-Джонс снимутся в фильме «Место в аду» Хлои Домон

Пятикратная номинантка на премию «Оскар» Мишель Уильямс, известная по фильмам «Фабельманы» и «Горбатая гора», снимется вместе со звездой сериала «Нормальные люди» Дейзи Эдгар-Джонс в картине «Место в аду». Об этом сообщил Deadline.
Ленту поставит режиссер Хлоя Домон, снявшая «Все средства хороши» с Фиби Дайневор» и работавшая над сериалом «Звездный путь: Дискавери». Ее новый проект будет создан по ее собственному сценарию.
Будущий фильм описывается как триллер о двух женщинах из известной юридической фирмы, занимающейся уголовными делами. Его точный сюжет пока неизвестен. Разработкой картины займутся компании MRC и T-Street.
Ожидается, что проект представят официально в ближайшие недели. Где он может выйти и кто возьмется за дистрибуцию ленты, станет известно после этого.