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«Ни при каких обстоятельствах я не смогу продолжать»: адвокат Дидди отказался работать с ним

Сегодня в 18:42
Фото: Vogue/YouTube

Адвокат Энтони Рикко отказался работать с рэпером Пи Дидди, чье настоящее имя — Шон Комбс. Об этом сообщил Rolling Stone.

Рикко попросил судью Аруна Субраманиана разрешить ему отказаться от дела. «Ни при каких обстоятельствах я не смогу продолжать эффективно выступать в качестве адвоката Шона Комбса», — заявил он.

По какой причине Рикко больше не хочет представлять интересы музыканта, неизвестно. Юрист защищал Дидди с сентября 2024 года. Предполагалось, что он примет участие в судебном процессе, назначенном на май 2025 года.

55-летнего Дидди арестовали и обвинили в участии в преступной организации, которая занималась секс-торговлей, принудительным трудом, похищениями, поджогами, взяточничеством, препятствованием правосудию и другими преступлениями. Комбсу грозит лишение свободы сроком от 15 лет до пожизненного.

Музыкант не признал свою вину по выдвинутым обвинениям. Защищать его после ухода Рикко будут другие адвокаты — Марк Агнифило и Тени Герагос.

Дидди также обвинили в том, что он использовал свою бизнес-империю в качестве преступного сообщества, чтобы скрыть предполагаемое насилие над женщинами на мероприятиях, которые Комбс называл Freak Offs.

Кроме того, в октябре стало известно, что 120 человек выдвинули против рэпера обвинения в действиях сексуального характера. Среди них 60 мужчин и 60 женщин, из них 25 человек были несовершеннолетними на момент предполагаемых преступлений, совершенных в их отношении.

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