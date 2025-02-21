Режиссер «Зеленого фонаря» связал провал фильма с отказом от альтернативной концовки

Режиссер «Зеленого фонаря» Мартин Кэмпбелл обвинил в провале фильма то, что его альтернативную концовку «забраковали» из‑за нехватки бюджета. Постановщик рассказал об этом в интервью Variety.
«Хотя все персонажи были частью истории… частью комиксов, я думаю, что история осталась недоработанной. У меня была совершенно другая концовка фильма или его последняя треть, но все это было забраковано в угоду бюджету», — поделился он.
При этом он подчеркнул, что берет на себя ответственность за провал фильма в прокате. «Послушайте, я не оправдываюсь. Когда ты снимаешь фильм, а людям он не нравится, ты это принимаешь и говоришь: „Ну, я режиссер, я и виноват“. Дело в том, что я снял этот фильм просто потому, что раньше не снимал супергеройские фильмы, и фильм провалился, все просто», — добавил он.
В фильме 2011 года Райан Рейнольдс сыграл Хэла Джордана, летчика-испытателя, которого выбирают в качестве первого человека в межгалактической полиции Корпуса Зеленых Фонарей. В фильме также снялись Блейк Лайвли, Питер Сарсгаард, Марк Стронг, Анджела Бассетт и Тим Роббинс.
Фильм собрал всего 237 млн долларов при бюджете в 200 млн. Кассовая неудача картины заставила Warner Bros. отказаться от планов сделать ее стартовой точкой для расширенной вселенной DC. В итоге ей стал «Человек из стали» 2013 года.