Режиссер «Зеленого фонаря» связал провал фильма с отказом от альтернативной концовки

При этом он подчеркнул, что берет на себя ответственность за провал фильма в прокате. «Послушайте, я не оправдываюсь. Когда ты снимаешь фильм, а людям он не нравится, ты это принимаешь и говоришь: „Ну, я режиссер, я и виноват“. Дело в том, что я снял этот фильм просто потому, что раньше не снимал супергеройские фильмы, и фильм провалился, все просто», — добавил он.