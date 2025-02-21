Тони Далтон вернется к роли Мечника в сериале «Сорвиголова: Рожденный заново»

Тони Далтон («Лучше звоните Солу») вернется к роли Джека Дюкейна, он же Мечник, в двух эпизодах грядущего сериала Marvel «Сорвиголова: Рожденный заново» на Disney+, пишет Variety.
Далтон впервые появился в роли Дюкейна в сериале Marvel и Disney+ «Соколиный глаз», премьера которого состоялась в 2021 году. Дюкейн, альтер эго героя комиксов «Мечник», дебютировал на экране, изменив свое изначальное происхождение.
«Сорвиголова: Рожденный заново» знаменует возвращение Чарли Кокса в роли Мэтта Мердока, Деборы Энн Уолл в роли Карен Пейдж, Элдена Хенсона в роли Фогги Нельсона и Уилсона Бетела в роли Булзая после того, как они снялись в трех сезонах «Сорвиголовы» на Netflix. Кроме того, в сериале в образе Карателя появится Джон Бернтал, который сыграл главную роль в двух сезонах собственного сериала Netflix.
Премьера шоу состоится 4 марта. В январе Marvel представила дебютный трейлер сериала.