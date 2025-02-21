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Okko выпустит оригинальный сериал «Встать на ноги» с Гошей Куценко

Сегодня в 17:10
Фото: предоставлено пресс-службой

Онлайн-кинотеатр Okko выпустит оригинальный сериал «Встать на ноги», который расскажет об отношениях бывшего заключенного и его взрослой дочери с инвалидностью. Об этом «Афише Daily» рассказали представители платформы.

Съемки проекта уже начались. Его сценаристом и креативным продюсером выступил шоураннер «Волшебного участка» Александр Носков. Режиссером драмеди стал Павел Тимофеев, известный по постапокалиптическому триллеру «Выжившие».

Над сериалом также работают сценаристка Полина Шаталова и оператор Иван Бурлаков, снявший «Салют-7» и «Закон каменных джунглей». Главные роли в шоу исполняют Гоша Куценко («Инсомния») и Мила Ершова («Аутсорс»).

«Встать на ноги» расскажет о мужчине по прозвищу Старый, который возвращается в родной город после 20 лет в заключении. Он узнает, что у него есть дочь Оля с ограниченными возможностями передвижения.

Герой знакомится с девушкой и пытается наладить с ней отношения, навязывая свою помощь. Оля сперва стремится избавиться от родителя, но постепенно начинает доверять ему — и осознает, что поддержка нужна не столько ей, сколько Старому.

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«Что я могу сказать — это один из самых чувственных сценариев, которые я читал в своей жизни. С одной стороны, история брутальная, но с другой, она душевная до невозможности. Я считаю, что на сегодняшний день это лучший сценарий талантливейшего драматурга Александра Носкова, который он наполнил какой‑то необъяснимой, юной энергией», — прокомментировал Куценко.

В сериале также снимется Алексей Розин («Дино», «Черное облако»). Он сыграет экс-подельника Старого, из‑за которого тот оказался в тюрьме, взяв вину на себя. Пока Старый был за решеткой, его приятель разбогател и совершенно забыл о нем.

Актерский состав проекта дополнят Ольга Лерман («Нормальный только я»), Кузьма Котрелев («Ненормальная»), Юлия Александрова («Мой дикий друг»), Александр Обласов («Плевако»), Игорь Ознобихин («Реальные пацаны») и другие артисты.

Созданием «Встать на ноги» занимается компания «Место силы». Продюсерами шоу выступяют Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев, Эльвира Дмитриевская и Александр Сысоев. В сериале будет восемь эпизодов. Когда они выйдут на экраны, пока не сообщается.

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