Okko выпустит оригинальный сериал «Встать на ноги» с Гошей Куценко

«Что я могу сказать — это один из самых чувственных сценариев, которые я читал в своей жизни. С одной стороны, история брутальная, но с другой, она душевная до невозможности. Я считаю, что на сегодняшний день это лучший сценарий талантливейшего драматурга Александра Носкова, который он наполнил какой‑то необъяснимой, юной энергией», — прокомментировал Куценко.