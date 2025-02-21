Звезду «Дурнушки» Эрика Мабиуса арестовали за нападение на женщину

Американского актера Эрика Мабиуса, наиболее известного по сериалу «Дурнушка», арестовали за нападение на женщину. Об этом сообщил TMZ.
Мабиус оказался вовлечен в конфликт в баре, расположенном в городе Юли в штате Флорида. Актер, по информации полиции, толкнул двух женщин, одна из которых была сильно пьяна. Ее вынесли из заведения сотрудники заведения.
Уже на улице бармен и другие посетители бара заявили женщине, что она ведет себя отвратительно, и попросили ее уйти. В ответ женщина стала плевать в людей. Находящийся поблизости Мабиус вступил в драку с ней и с еще одной девушкой.
По данным СМИ, актер повалил обеих на пол, после чего буквально залез на одну из женщин и потянул ее за волосы, якобы вырвав у нее прядь. После этого посетители бара разняли участников потасовки. На место вызвали полицию.
Мабиус, как утверждается, агрессивно реагировал на правоохранителей, отказывался выполнять их указания и в итоге оказался арестован за побои и сопротивление полиции. Артист находился в состоянии опьянения.
Звезду «Дурнушки» оштрафовали. На фотографии из полицейского участка на лице актера видны синяки и кровоподтеки. Мабиус пока не прокомментировал случившееся.