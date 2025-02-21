Американский рэпер A$AP Rocky стал креативным директором бренда Ray-Ban. Об этом сообщил Business of Fashion
A$AP Rocky выпустит первую коллекцию в апреле. Музыкант займется перезапуском субмарки Ray-Ban Studios. Она существует с 2016 года. Поскольку у Ray-Ban никогда не было креативного директора, A$AP Rocky станет первым на этой позиции.
«Это сотрудничество на 360 градусов: A$AP Rocky будет полностью курировать процесс — от продуктов до новых флагманских магазинов в будущем», — отметил президент компании Леонардо Мария Дель Веккьо.
Он добавил, что хотел сделать первым креативным директором «революционного» человека. По словам Дель Веккио, решение о назначении A$AP Rocky приняли, «потому что никогда не были традиционным брендом».
Ray-Ban — бренд очков, появившийся в 1937 году в США. Изначально он выпускал защитные очки для пилотов самолетов. В 1999 году бренд купила итальянская компания Luxottica.