Канье Уэст планирует выпустить криптовалюту YZY

Канье Уэст готовится запустить собственный криптовалютный токен YZY. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на три источника, близких к проекту.
YZY будет использоваться как внутренняя валюта бренда Yeezy. Она поможет рэперу обойти такие платформы, как Shopify, которые разорвали отношения с артистом из‑за его оскорбительных высказываний.
По данным CoinDesk, 70% токенов будут зарезервированы лично для Уэста, лишь 10% выделят на обеспечение ликвидности, оставшиеся 20% предоставят для инвесторов.
Первоначально YZY должен был поступить в продажу на сайте бренда в четверг, но запуск был отложен на пятницу, сказал один из членов команды.
Слухи о токене Канье появились в начале этого месяца, после того как рэпер намекнул, что пытался связаться с гендиректором криптобиржи Coinbase Брайаном Армстронгом. Позже музыкант сказал, что не делает криптовалюту, хотя кто‑то предлагал ему за это 2 млн долларов.
Источники CoinDesk говорят, что Уэст хотел подражать мемкоину Дональда Трампа. Президент США запустил криптовалюту Trump 18 января. Как и в случае с предполагаемым токеном Канье, большая часть мемкоинов Trump ― 80% ― контролируется самим Трампом через компанию CIC Digital.