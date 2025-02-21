Кардиналы допустили возможность отставки папы Франциска из‑за проблем со здоровьем

Кардиналы заявили, что отставка папы Франциска возможна из‑за продолжающейся пневмонии, пишет Independent.
«Все возможно», — сказал кардинал Жан-Марк Авелин, архиепископ Марселя.
Другого кардинала, Джанфранко Равази, спросили, не решит ли Франциск пойти по стопам Папы Бенедикта XVI и уйти в отставку, если ему станет слишком плохо.
«Несомненно, если бы он оказался в ситуации, когда его возможность напрямую контактировать с людьми была бы поставлена под угрозу, тогда, я думаю, он мог бы принять решение об отставке», — цитирует Равази радиостанция RTL 102.5.
Накануне Ватикан сообщил о «небольшом улучшении» общего клинического состояния Папы Франциска. Его сердце работает хорошо, однако потребуется некоторое время, чтобы понять, действуют ли различные лекарственные препараты, а сторонние врачи заявили, что восстановление после пневмонии у такого хрупкого пациента может занять до двух недель.
Франциска госпитализировали в римскую больницу Gemelli 14 февраля после обострения бронхита. Позже врачи диагностировали сложную респираторную инфекцию, включающую бактерии, вирусы и другие организмы, и начало пневмонии в обоих легких в дополнение к астматическому бронхиту. Они предписали «абсолютный покой».