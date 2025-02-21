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Меган Маркл обвинили в использовании герба испанского города в качестве лого ее нового бренда

Сегодня в 14:40
Фото: Netflix/YouTube

Меган Маркл, герцогиню Сассекскую и супругу британского принца Гарри, обвинили в использовании герба европейского города в качестве логотипа ее нового бренда As Ever. Об этом написал Independent.

Предпринимательница провела ребрендинг своей компании по производству товаров для дома — и обидела жителей испанского города Порререс, расположенного на Майорке. Они нашли сходство символа их города с лого As Ever.

На гербе Порререс изображена пальма с двумя ласточками по бокам. По словам мэра муниципалитета Ксиски Моры, логотип As Ever «является полной копией» этого изображения. Мора отметила, что уже встретился с юристами горсовета, чтобы обсудить ситуацию.

Администрация Порререса пришла к выводу, что не имеет финансовых возможностей для судебной тяжбы с герцогиней Сассекской. «Сообщать о плагиате сложно и дорого, такая маленькая ратуша, как наша, не в состоянии бороться с английской короной», — посетовала Мора.

Мэр подчеркнула, что обратится к компании Маркл с просьбой изменить логотип. Мора отметила, что изображение пальмы с двумя ласточками — значимый символ для жителей Поррераса с 1370 года. Герб изображен на многих городских зданиях.

«Мы всё еще немного шокированы; сначала мы думали, что это фейковые новости. Мы не знали, что происходит. Затем нам начали звонить многие газеты и СМИ, и мы поняли, что всё серьезно», — отметила Мора.

Представители Маркл и принца Гарри выступили в защиту дизайна лого As Ever. Они заявили, что пальма на изображении отсылает к дому Сассекских в Калифорнии, а птицы на логотипе — не ласточки, а колибри, которых очень любит принц.

«Отличительная форма, включающая птиц и дерево, была намеренно разработана для создания уникальной и личной эмблемы. В рамках процесса были проведены всесторонние глобальные поиски зарегистрированных товарных знаков», — подчеркнули в сообщении.

Ранее обнаружилось, что в Нью-Йорке существует бренд одежды с тем же названием, что и у компании Маркл. Он существует на рынке с 2017 года. «За этим новым начинанием стоят мощь и деньги Netflix. Даже если бы я хотел что‑то сделать, не думаю, что у меня есть столько юристов и денег», — прокомментировал владелец бизнеса.

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