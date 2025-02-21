В Британии женщину, выдававшую себя за пропавшую Мадлен МакКэн, обвинили в преследовании

Ее также обвиняют в том, что она звонила, отправляла письма, голосовые и текстовые сообщения в WhatsApp Кейт и Джерри МакКэн, а также присылала Амели и Шону МакКэн сообщения в инстаграме* в период с 3 января по 29 декабря прошлого года.