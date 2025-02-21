В Британии женщину, выдававшую себя за пропавшую Мадлен МакКэн, обвинили в преследовании

Женщине, выдававшей себя за пропавшую Мадлен МакКэн, предъявили обвинение в преследовании родителей и братьев настоящей жертвы, пишет The Guardian.
Джулию Вандель, также известную как Джулия Ванделт, арестовали в аэропорту Бристоля в среду, а в пятницу она предстала перед магистратским судом Лестера, сообщила полиция Лестершира.
Мадлен МакКэн пропала в 2007 году незадолго до своего четвертого дня рождения. Исчезновение широко освещалось в СМИ и в соцсетях.
23-летняя Вандель обвиняется в преследовании Кейт, Джерри, Шона и Амели МакКэн в период с 3 января 2024 года по 15 февраля 2025 года. Утверждается, что Вандель была в доме семьи 2 мая и 7 декабря прошлого года.
Ее также обвиняют в том, что она звонила, отправляла письма, голосовые и текстовые сообщения в WhatsApp Кейт и Джерри МакКэн, а также присылала Амели и Шону МакКэн сообщения в инстаграме* в период с 3 января по 29 декабря прошлого года.
В обвинении говорится, что предполагаемый контекст «оказал существенное негативное влияние» на повседневную деятельность семьи. Все правонарушения, связанные с преследованием, предусматривают максимальное наказание в виде 12 месяцев лишения свободы и/или неограниченного штрафа.
7 апреля уроженка Польши предстанет перед судом Лестера для дачи показаний. Вторая женщина 60 лет, уроженка Уэльса, которая также была арестована в аэропорту по подозрению в преследовании, была выпущена под залог, сообщили в полиции.
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