Дэвид Лейтч снимет боевик о грабителях банков

Режиссер фильмов «Каскадеры», «Быстрее пули» и «Дэдпул 2» Дэвид Лейтч поставит и спродюсирует криминальный боевик об ограблении банка. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Проект пока безымянного боевика приобрел Amazon. Сценаристом выступит Марк Бьянкулли, один из создателей сериала «Линкольн Райм: Охота на Собирателя костей». По данным THR, Бьянкулли и студия Imagine Entertainment потратили на разработку проекта большую часть десятилетия.
Источники издания говорят, что сюжет сосредоточится на группе опытных грабителей банков. Они используют соцсети для документирования своих ограблений, играя в кошки-мышки с полицией.
Предыдущий фильм Лейтча ― «Каскадеры» с Райаном Гослингом ― вышел в марте 2024 года. При бюджете в 130 млн долларов он собрал в мировом прокате 181 млн. А еще картина попала в Книгу рекордов Гиннесса за самое большое число переворотов на машине во время трюка. На съемках фильма в Сиднее каскадер Логан Холладей перевернулся в машине 8,5 раза, побив предыдущий рекорд из картины бондианы «Казино „Рояль“» в 7 переворотов.